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核四公投電視辯論 口水引發情緒

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
電視公投辯論是否重啟核四議題於18日下午進行，正方代表重啟核四公投領銜人黃士修（中）出席見發表，他拿著手板與資料來到會場，並向媒體記者的鏡頭揮手致意。聯合報系記者許正宏／攝影
電視公投辯論是否重啟核四議題於18日下午進行，正方代表重啟核四公投領銜人黃士修（中）出席見發表，他拿著手板與資料來到會場，並向媒體記者的鏡頭揮手致意。聯合報系記者許正宏／攝影

電視公投辯論是否重啟核四議題於18日下午進行，正方重啟核四公投領銜人黃士修和反方台電核能發電處長許永輝兩人激辯，黃指控許在核四成立之初說安檢完成，現又改口有安全疑慮，不排除提告瀆職；許永輝難掩情緒地回激黃搞不清，「蔡、馬不敢蓋的核四，你要全民給100分？」

黃士修指：你都有簽名

重啟核四公投領銜人黃士修一開始直接指出反方許永輝在2014年7月30日在經濟部記者會上簡報，表示核四廠安檢順利完成；同年8月20日，經濟部公告核四一號機已完成安檢，驗證符合安全設計規範要求。但轉眼間來到2021年，許卻在行政院會上簡報，竟宣稱核四廠有重大安全疑慮，無法重啟。

「那一天是4月1日，我還以為是愚人節玩笑呢。」黃士修並說：「許處長你曾經是核四廠的模擬中心主任，試運轉測試的負責人，那些安檢程序書，你都有簽名。」黃稱手上備有一份刑事告發狀，辯論上若所言不實，將告發他瀆職等罪。

許永輝：你搞不清楚

台電核能發電處長許永輝正面回擊表示，他是核四試運轉測試的負責人，做的工作是確保各自獨立系統妥善整合，「黃先生怎麼對安檢報告和試運轉測試報告，都分不清楚，安檢有231份，試運轉測試有308份。」「或許對不是學核工的黃先生來說，核四安全太專業，但也佩服你一直專研。」

許永輝顯得酸言酸語，但黃士修也不示弱，揚言提告，讓許達成退休願望。

許永輝指出，正方認為核四2年就可以發電，但殊不知核四是依據美國沒有實際運轉的電廠所建，邏輯上應採購歐美規格系統，卻用日本搬來的建築，造成安全設備和空間上的差異，導致內裝空間狹小，設備很難整合，美國可以蓋4年發電，但台灣核四蓋了20年，1度電都發不出來。

黃士修：反方一直跳針

但黃士修指出，核四廠是全球首座數位儀控系統電廠，英國Sizewell B核電廠在上世紀90年代就採用數位儀控系統，多年來安全運轉，更何況晚10幾年的核四廠。數位儀控系統是現代核電廠標配，核四安檢時各項測試合格，已證明數位儀控系統的可靠性。更重要的是，核四封存後，這套系統仍然正常運轉至今。

黃又說，這幾天反核方拼命跳針說S斷層和外海斷層問題。「我這邊是已經公開完整中央地調所研究報告，白紙黑字寫明『S斷層非活動斷層』，還附上相關地質調查證據和科學研究論文。反核方卻一直說『不排除S斷層是活動斷層』，但是苦無證據，這是跳針嗎？」

許永輝：施工設計問題多

許永輝回應，有關斷層相關報告，黃根本沒有讀完，黃拿的是2013年3月報告，但我手上拿的是同年10月報告，黃後面有30頁沒看到，後面還有很多對斷層的決議和看法。就算如正方所言，若沒有斷層問題，大家願意砸錢去解決，但依照2007年耐震法規，還要釐清斷層連動、震波影響的共鳴效應，估計也要4年以上。

許永輝說核四發包設計採設計、施工、測試統包作業，但後來統包失利而分包，結果分了835項，攤給500多家做，很遺憾整個過程沒有總顧問，各自一邊設計、一邊採購、一邊施工，造成廠房設計、設備、安裝無法相容，說一句掉眼淚的話，「只能打掉重做吧。」

許最後還說：「蔡政府拒絕審查，連馬政府都不敢放過關，你要全民給他(核四)100分嗎？」

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公投 黃士修 許永輝 核四 台電

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