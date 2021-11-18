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趙少康反萊豬三問 李淳逐一接招

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
中廣董事長趙少康在公投意見發表會，對反方代表李淳提出三大問。（直播截圖）
中廣董事長趙少康在公投意見發表會，對反方代表李淳提出三大問。（直播截圖）

18日公投意見發表會中，中廣董事長趙少康針對反萊豬公投發出三大問，質疑為何反萊豬，會使台灣無法加入CPTPP、反萊豬為何等同反美豬、軍警學生為何不能吃美豬等，認為政府宣傳反萊豬是「愚民政策」。意見代表會反方代表WTO中心副執行長李淳則逐一回應，提出「此時反萊豬會使台灣信用破產」、「禁止萊劑，將只有美豬受害」、「只是希望多使用國產食材」等論述。

18日是針對公投第18案主文「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」進行正反意見發表。

趙少康發起三問

趙少康開局就不按牌理出牌，先對中選會發起抗議，指稱意見發表會大多在週間舉辦，「很沒有誠意」、「用心很壞」，因為民眾都在上班中無法及時觀看，而政府主張四項公投與公共議題相關，投入5800萬進行宣傳，他認為其中經費應等比例分給公投發起人平等使用才公平，接著細數萊豬公投反方的四大論調，包括「反萊豬就是反美豬，反美豬就是反美國」、「不進萊豬，美國人生氣」、「美國人能吃，台灣人為何不能吃」、「不進萊豬，就不能進CPTPP」等，斥之為「愚民政策」。

趙少康強調，公投針對的是含有萊克多巴胺的豬，而非美豬，美國要氣也是氣民進黨政府，因為當初就是政府帶頭，不准多達554萬的軍人、警察、學生、消防人員等食用美豬，要求一定要吃台灣豬，近期美豬輸入量只剩四分之一是因為標示不清楚，才導致台灣連美豬都不吃，且若反萊豬會導致台灣進不了CPTPP，那又何必擔心禁止萊豬進口的中國搶在台灣前面入會？

第一輪正方意見發表的最後，趙少康對李淳發起三問，「公投案通過就無法加入CPTPP嗎？開放萊豬就能進嗎？」、「是否認同反萊豬就是反美豬，反美豬就是反美國？」、「民進黨為何不讓軍人、警察、學生、消防人員等食用美豬？」

李淳三答趙少康

李淳於意見發表時首先針對趙少康的三問進行回應指出，「如果同意公投，就等於要求政府不能讓有萊劑的豬肉進口，等於讓過去國家元首在國際的承諾取消、跳票」，將有害於台灣的信用，如果決定不開放，就是「開倒車」，讓加入CPTPP更加困難。

針對第二題，李淳說，「禁止有萊劑豬肉進口，最大受影響者是美國，台灣主要出口來源是加拿大、歐盟國家與美國，加拿大出口的豬，是自願不用萊劑，因此公投通過後會被禁止進口的只有美豬，所以反萊豬就是反美國」；針對第三題，李淳說，相關政策只是「希望多使用國內食材，包括國產豬」。

此外，李淳主張，「微量嗎啡，可以讓我睡得很好，但超量嗎啡是毒品，萊劑也是一樣」，認為台灣人「吃萊豬吃到中毒的機率趨近於零」、「沒有中毒與健康風險」，且歐盟全面禁止生長激素使用、為了拒絕萊克多巴安而兩度與美國對簿公堂、兩次敗訴，至今每年要付出一億美金的補償，而中國在2020年與美國的第一階段協議也承諾，會儘速針對國際標準、進行萊克多巴安使用進行科學評估，「中國、歐盟並不是萊豬進口的例外。」

【更多精采內容，詳見

公投 趙少康 李淳

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