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「公投非為政黨對決」 趙少康批民進黨誣賴民團

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
國民黨立委賴士葆、前總統馬英九、中廣董事長趙少康與前台北市長郝龍斌反駁民進黨「公投是因政黨對決而起」的說詞。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
國民黨立委賴士葆、前總統馬英九、中廣董事長趙少康與前台北市長郝龍斌反駁民進黨「公投是因政黨對決而起」的說詞。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

民進黨指稱公投是政黨對決，但中廣董事長趙少康回顧過去協助藻礁公投連署的經過指出，民團在達到公投連署的標準後，馬上就表示「他們可以自己來」，核四公投領銜人黃士修則是一個人獨挑電視說明會的大樑，強調「民團很不想跟政黨、政治人物關聯」，認為民進黨將公投動機與政黨對決掛鉤，完全是在騙。

發起公投非為對決

國民黨立委賴士葆、前總統馬英九、中廣董事長趙少康與前台北市長郝龍斌出席「四個同意，就是民意」記者會上，紛紛批評民進黨在公投議題上謊話連篇、偏離重點。

關於近期民進黨指控，四大公投是因政黨對決而起，趙少康不滿表示，在藻礁公投連署還不被關注時，民團曾尋求他的協助，他也透過自己的媒體管道幫助宣傳，但當連署人數達到門檻後，民團明確表示不需要再進一步的媒體宣傳，強調「我們自己來」，顯見民團不願與政治人物或政黨掛勾，遑論參與政黨對決。

此外，關於核四公投，趙少康特別提到，黃士修至今堅持親自參與所有電視說明會、說明四項公投，是對自己作為發起人的理念與行為負責。馬英九則指出，國民黨支持核四公投，是基於對未來能源供應的考量，強調在沒有核電、綠電供應不穩的情況下，「萬一停電、斷電、缺電，將無人扮演救援的角色」，並強調反核已不是國際主流市場，「減碳才是重點。」

公投公車插曲

另一方面，賴士葆也於記者會上指出，因為民調顯示目前知道公投、有意願前往投票的比例不高，目前已購買 50 輛公車的廣告、在街上巡迴進行公投宣導，認為「人只有兩的腳，跑得慢，車子四個輪子，跑得快」，希望能引起民眾關注。

趙少康進一步提到，原本想請提供公車廣告服務的首都客運開一輛公車到中廣樓下，讓媒體拍攝，「但首都客運還是不敢開過來，說怕被罵」，可見「人民怕政府、怕民進黨到什麼地步」，認為這是「白色恐怖、情治統治」重演。

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