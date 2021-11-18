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核四公投說明會舉杯嗆谷辣斯臨陣脫逃！黃士修聲量、好感都勝

DailyView網路溫度計 / 文/朱涵瑜
圖擷自中選會
圖擷自中選會

是否「重啟核四商轉發電」爭議不少，無論持同意或不同意立場，各有其論述，面對諸多疑慮與爭議，重啟核四公投領銜人黃士修在說明會中，拿出一份2013年地質調查安全的評估報告，表示核四廠下方的S斷層不是活動斷層。對此，經濟部中央地質調查回應，黃士修提出的報告確實當時評估核四廠下方S斷層可能不是能動斷層，但同時也強調，這份報告被認為相關調查內容可能不夠充足，建議若要重啟核四，仍須釐清地質狀況與爭議點。

「是否重啟核四」藍綠對決！能源政策議題成了「政治攻防戰」

「是否同意重啟核四」議題，不僅攸關國家的能源政策，未來會不會缺電？核四是否安全也是許多民眾關心話題，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，是否同意重啟核四公投一案，在電視說明會當天，網路討論度明顯增加，不過並非該議題的高峰點，聲量最高峰則是落在11月4日「核廢料要放哪」，藍綠雙方掀起熱戰，顯見除了是否同意重啟核四之外，後續的核廢料處置程序，民眾也相當關心。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「斷層帶、核廢料、能源政策」 黃士修、曾文生交鋒

「是否同意重啟核四」的議題上，無論是網路聲量和好感度，黃士修都勝過曾文生。支持重啟核四的正方代表是黃士修，相關專業背景出身的他，當天論述除了拿出過去的調查報告之外，同時也針對核廢料問題提出說法，包括乾式貯存、地質掩埋、回收再製新燃料等等，並強調若廢核燒火力，空汙會每天危害民眾，同時還搬出「以核養綠公投已經通過、是全民共識」等。反方代表經濟部次長曾文生，則是針對核廢料處理問題，核四1號機安全測試未通過，2號機施工未完成，廠房下方有地震帶穿越，原廠設計團隊已解散等主軸進行交鋒。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月18日至2021年11月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『重啟核四、黃士修、曾文生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)、「網路正負評比」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

*註3網路正負評比：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇相關文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，再計算正面聲量與負面聲量之比值。


公投 黃士修 核四

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