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四大公投首度表態 徐榛蔚：四個都同意台灣更美麗

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天在縣議會接受質詢時，首度對公投公開表達「四個都同意，台灣更美麗」。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天在縣議會接受質詢時，首度對公投公開表達「四個都同意，台灣更美麗」。記者王燕華／攝影

四大公投將於下月18日舉行，花蓮縣長徐榛蔚今天在縣議會接受質詢時，被議員問到意向，她呼應國民黨宣傳口號表示「四個都同意，台灣更美麗」，首度公開對公投議題表態。

再一個月就要公投，國民黨花蓮縣黨部規畫全縣13鄉鎮市街講，已經開跑，民進黨相對靜悄悄，預計舉辦100場以上說明會，但尚未展開，花蓮的公投氣氛並不熱絡。

花蓮縣議會定期會今天進行總質詢議程，縣議員林宗昆質詢時，詢問縣長徐榛蔚對於四大公投的意向。徐說，四大公投是人民行使民主的重要公民責任，4項公投攸關關民生、環境、經濟及民主4項重要議題，萊豬是民生問題，國家要前進發展，民生問題非常重要，核電是經濟問題，尤其是整個經濟要發展，發電穩定非常重要，至於藻礁就是環境問題，因此「四個都同意，台灣更美麗」。

林宗昆肯定徐榛蔚明確說出立場，距公投還有1個月的時間，希望徐榛蔚將立場與態度很明確告訴花蓮鄉親和朋友。他並當場拿出一張寫有「四個都同意，台灣更美麗」的公投宣傳看板，要求徐榛蔚簽名，徐當場簽下表態。

公投

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