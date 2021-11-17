快訊

影／聯結車駕駛為撿一顆檳榔...釀國道連環撞一死一傷

金融教育從小學做起？這所國小開銀行教理財

四大公投立場遭批評 時代力量邀張景森辯論

中央社 / 台北17日電
行政院政務委員張景森。聯合報資料照片 記者賴于榛／攝影
行政院政務委員張景森。聯合報資料照片 記者賴于榛／攝影

不滿四大公投立場遭行政院政務委員張景森批評，時代力量今天赴行政院遞交辯論邀請函，邀請張景森公開辯論；張景森對中央社記者表示，待收到邀請函之後再議。

對於年底四大公投，時代力量4日定調「三好一壞」，包括三接遷離、公投綁大選、反萊豬等3項公投案投「同意票」，重啟核四公投案投「不同意票」。

張景森4日下午在臉書貼文表示，時代力量的公投表態將是致命錯誤，明年時力的議員恐會消失、2024年政黨票跑光，遭民進黨、台灣基進和民眾黨分食，無法跨過不分區立委得票的5%門檻，「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體智力卻只有13歲。」

對於張景森的批評，時代力量今天赴行政院大門口遞交辯論邀請函，邀請張景森就公投立場公開辯論。

時代力量秘書長白卿芬表示，公投是經過理性參與、理性投票的結果，這也是時代力量一直秉持的立場，公投立場也經專家討論、全方位辯論所做出來的共識；她質疑張景森所說，難道這些都被認為只有13歲智商嗎。

白卿芬說，公投的重要性是直接民權，張景森不會不明白，而身為政委應該要就爭議性議題與大家溝通，而非放話批評，希望張景森能樂意接受辯論的挑戰。

時代力量台北黨部副執行長劉仕傑說，誠摯邀請張景森基於愛台灣的初心，進行一場理性辯論。

根據風傳媒、鏡傳媒報導，時代力量立委邱顯智、王婉諭欲成立「行動時代」辦公室，但2人與黨中央對公投的立場不一，被外界解讀為有另立派系辦公室或黨中央的打算。白卿芬表示，已經確認王婉諭沒有要另立黨中央或公投論述辦公室的行為；至於另立黨辦與否，需再向王婉諭求證。

白卿芬也說，黨內對公投立場沒有不一，公投立場是經長期討論，經過不同的意見表達後凝聚出來的共識，重視的是討論過程，而非最後的結果，沒有外界所傳情事。

至於對三接遷離的立場，白卿芬澄清，並非黨與黨主席陳椒華的意見一致，而是經全黨共識會議，再提至決策委員會辯論，才決定此立場。

公投 張景森

延伸閱讀

跟騷法預計周五三讀 時力籲考量被害人需求補破洞

跟騷法有侷限 時代力量籲再討論

張景森稱挺藻礁智力13歲 特教師怒：歧視兒童忍無可忍

台北合併汐止、基隆？ 柯文哲：先成立專案小組討論

相關新聞

被嗆集體智力僅13歲 時力赴政院向張景森下戰帖辯公投

時代力量日前對於四大公投案表態，除了不同意重啟核四，反萊豬、護藻礁、公投綁大選均表示同意，被行政院政委張景森批評「集體智...

公投交戰 綠要高雄發揮罷韓精神搶頭功 藍回夜郎自大

距12月18日公投剩1個月，藍綠加大宣傳戰力道，走入街頭或市場，也辦大型公投說明會，要喚起基層對公投的熱情，衝高投票率。...

四大公投立場遭批評 時代力量邀張景森辯論

不滿四大公投立場遭行政院政務委員張景森批評，時代力量今天赴行政院遞交辯論邀請函，邀請張景森公開辯論；張景森對中央社記者表...

公投藍白合？夜陪羅智強凱道直播 柯文哲：只是送紅豆湯

四大公投12月18日投票，國民黨北市議員羅智強夜宿凱道行動持續，台北市長柯文哲今天晚間8點半將到凱道探視羅智強，並且跟羅...

行政不中立 沈榮津、中油然宣傳反公投 國民黨團嗆告發

國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，民眾反應內湖一間加油站的加油機上貼了宣傳藻礁公投投不同意的廣告，中油還在某媒體上刊登...

反三接蓋台北港 綠營喊話侯友宜堅定立場別被國民黨騙

藻礁公投推動聯盟昨天與國民黨立委林為洲、時代力量立委陳椒華和民眾黨立委蔡壁如等人開記者會指出，環團從未反對興建三接，但應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。