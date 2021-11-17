四大公投立場遭批評 時代力量邀張景森辯論

不滿四大公投立場遭行政院政務委員張景森批評，時代力量今天赴行政院遞交辯論邀請函，邀請張景森公開辯論；張景森對中央社記者表示，待收到邀請函之後再議。

對於年底四大公投，時代力量4日定調「三好一壞」，包括三接遷離、公投綁大選、反萊豬等3項公投案投「同意票」，重啟核四公投案投「不同意票」。

張景森4日下午在臉書貼文表示，時代力量的公投表態將是致命錯誤，明年時力的議員恐會消失、2024年政黨票跑光，遭民進黨、台灣基進和民眾黨分食，無法跨過不分區立委得票的5%門檻，「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體智力卻只有13歲。」

對於張景森的批評，時代力量今天赴行政院大門口遞交辯論邀請函，邀請張景森就公投立場公開辯論。

時代力量秘書長白卿芬表示，公投是經過理性參與、理性投票的結果，這也是時代力量一直秉持的立場，公投立場也經專家討論、全方位辯論所做出來的共識；她質疑張景森所說，難道這些都被認為只有13歲智商嗎。

白卿芬說，公投的重要性是直接民權，張景森不會不明白，而身為政委應該要就爭議性議題與大家溝通，而非放話批評，希望張景森能樂意接受辯論的挑戰。

時代力量台北黨部副執行長劉仕傑說，誠摯邀請張景森基於愛台灣的初心，進行一場理性辯論。

根據風傳媒、鏡傳媒報導，時代力量立委邱顯智、王婉諭欲成立「行動時代」辦公室，但2人與黨中央對公投的立場不一，被外界解讀為有另立派系辦公室或黨中央的打算。白卿芬表示，已經確認王婉諭沒有要另立黨中央或公投論述辦公室的行為；至於另立黨辦與否，需再向王婉諭求證。

白卿芬也說，黨內對公投立場沒有不一，公投立場是經長期討論，經過不同的意見表達後凝聚出來的共識，重視的是討論過程，而非最後的結果，沒有外界所傳情事。

至於對三接遷離的立場，白卿芬澄清，並非黨與黨主席陳椒華的意見一致，而是經全黨共識會議，再提至決策委員會辯論，才決定此立場。

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