行政不中立 沈榮津、中油然宣傳反公投 國民黨團嗆告發

國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，民眾反應內湖一間加油站的加油機上貼了宣傳藻礁公投投不同意的廣告，中油還在某媒體上刊登四分之一版的廣告宣傳三接盡早完工，這已經違反公投法，不排除向監察院告發；國民黨立委曾銘宗說，經濟部應依法懲處中油，也要求審計部若有部會用經費操作反公投，經費應該剔除。

國民黨團今天舉行記者會。費鴻泰說，前總統陳水扁當時為了推入聯公投，動用公股行庫、菸酒公司等很多行政資源，最近彷彿過去再現，有民眾反應內湖的加油站貼了宣傳公投投不同意的廣告，他們上周問中油，中油回覆說那是員工自動自發，昨天報紙上又有廣告，他要問錢從哪裡來、誰出的？

費鴻泰說，依照公投法相關規定，國營事業單位或政府捐助的基金等等，不提供資金給公投的正反任何一方，這些行為都已經明顯違法了，民進黨政府基層玩一套、高層搞一套，雖然現在監察院裡都是民進黨人馬，但他也要去告發。

曾銘宗說，中油的案件已經違反公務人員行政中立法相關規定，他要求經濟部依法懲處中油相關人員，另外也有其他行政官員、國營事業、半公股事業都違反行政中立，他會要求審計部進行專案查核，若有部會利用相關經費操作反公投，要剔除相關經費，由當事人自行負擔，他們將陸續追查，若發現有部會首長利用公帑違反行政中立相關規定，取得具體事證後向監察院告發，若違反相關刑法，也不排除向地檢署告發。

國民黨立委陳玉珍說，公務人員必須恪守行政中立，有人舉發行政院副院長沈榮津出席F16維修中心廠商聯誼會時，公開宣傳「四個不同意」，很明顯利用自己職權宣傳公投，他們正告執政黨，上樑不正下樑歪，不要國庫通黨庫，國民黨團將接受各地民眾舉發，取得具體事證後，會向銓敘部告發。

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