影／秋鬥行腳台南會師 反獨裁、顧民主、拚公投

今年秋鬥行腳以反萊豬、護藻礁為訴求，今天行程來到台南市，今早也與國民黨台南市黨部的公投宣講結合，籲請民眾透過公投表達人民的權利。總指揮林子文表示，5天來感受到許多民眾的關心與支持，讓他們更有信心。

秋鬥行腳5天前從屏東出發，昨晚來到台南，今天上午8點秋鬥行腳人員來到台南後火車站與國民黨台南市黨部的1218公投宣講結合，市議員王家貞、市黨部主委莊占魁、土地正義聯盟理事長陳致曉等人都到場，大家呼著反萊豬、護藻礁，以及「反獨裁、顧民主、拚公投」口號籲請民眾投下同意票。韓友會台南分會理事長挑大師也揮著大旗不斷喊著公投反萊豬、公投護藻礁、公投綁大選、公投重啟核4，人民大勝利。

秋鬥總指揮林子文說，以行腳方式來表達訴求，是要喚起民眾以投票來直接行使權力進而保護自己的權利；護藻礁、反萊豬就是去年秋鬥的主張，因今年要進行公投，希望藉由走上街頭的方式，讓更多民眾為健康、保護環境，投下同意票。

他表示，幾天的行腳中，會有民眾陪走，他們也會揮手向民眾打招呼，也從徒步中發現許多人關心及支持反萊豬、護藻礁。他說，民進黨政府大內宣，許多民眾無法獲得正確資訊，如說沒有3接會缺電，其實是移花接木的說法，因為保護藻礁和缺電沒關係，缺電是管理的問題，透過其他管理方式就可達成。

王家貞強調，人民不欠任何政黨1毛錢，維繫這塊土地，讓大家快樂生活最重要，籲請人民行使權力，1218對4項公投投下同意票。

秋鬥行腳台南路線：

11月17日路線：

台南火車站 → 新市 （13.9公里）

台南火車站後站 → 前鋒路 → 開元路（台20）→左轉 中山南路（永康區台20）→中華路（台1）→右轉 中正南路（台1）→ 台南蔡虱目魚專賣 。6.8公里中午休息。中正南路（永康區台1）→ 中正北路（台1）(陸橋)→ 新市中山路（台1）→新市火車站。13.9公里當日行程終點。

11月18日路線：

新市 → 官田 （16.8公里）

新市中山路麥當勞（台1）新式豬腳飯→ 中山路（台1）→ 善化縱貫公路（台1）→ 戀戀草莓冰。6.8公里中午休息。→ 善化縱貫公路（台1）→官田縱貫公路（台1）→官田中華路一段（台1） → 隆田酒廠。16.8公里當日行程終點。

11月19日路線：

官田 → 新營 （14.1公里）

隆田酒廠（台1）→ 中華路一段（官田區台1）→ 中華路二段（官田區台1）→六甲區縱貫公路（台1）→落羽松(此處亦可休息) 六甲區公所龜港里辦公處。7.0公里中午休息。落羽松(此處亦可休息) → 六甲區公所龜港里辦公處 → 六甲林鳳營縱貫公路（台1）→柳營路一段縱貫公路外環道路（柳營區台1）→ 急水溪橋 → 工業街縱貫公路（新營區台1） → 新營火車站。14.1公里當日行程終點。

11月20日路線：

新營 → 水上 （14.1公里）

新營火車站 → 工業街縱貫公路（新營區台1） → 開元路（新營區縱貫公路台1）→後壁區縱貫公路（台1）→ 後壁火車站。8.0公里中午休息。後壁火車站 → 後壁區縱貫公路（台1）→ 八掌溪橋 →嘉義水上鄉三鎮路（台1）→南靖火車站。14.1公里當日行程終點。 今年秋鬥以反萊豬、護藻礁為訴求，今天來到台南並結合國民黨南市黨部1218公投宣講。記者鄭惠仁／攝影 國民黨台南市黨部今天上午在台南後火車站公投宣講，並結合秋鬥，籲請民眾在公投投下同意票。記者鄭惠仁／攝影

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