電視說明會／江啟臣聲量、好感勝陳宗彥 催化公投綁大選熱度狂飆

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文／葛緯詩

年底四大公投案中，公投綁大選向來是民眾最「無感」的一案，網路上討論度不高，對於刺激民眾出門投票的情緒也有限，然而首場電視說明會結束，不僅聲量成長幅度最大，還一度超越反萊豬、珍愛藻礁等公投案，並創下網路聲量新高，共計6093筆。過往聲量最低的公投綁大選，討論度迅速由冷轉熱，不僅顯示四大公投藍綠對決進入白熱化，也說明首場電視說明會起到催化作用，正方江啟臣對上反方內政部次長陳宗彥的攻防表現，成功幫助民眾更了解相關議題與內容，進一步做出選擇與表態。

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正方江啟臣論述引網友共鳴 聲量、好感度皆勝出

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，首場公投綁大選電視說明會，江啟臣聲量共計5360筆，遠勝反方陳宗彥的2396筆。江啟臣一上場就說公投綁大選「省錢、省時、省力」，批評修法使公投與大選脫鉤，等同是變相降低投票率、阻礙公投，有違憲法精神之虞。

對此，反方陳宗彥回擊，公投與選舉是兩件不同的事情，不管是在意義、影響都不相同，選舉是檢視政治人物是否表現良好，每一任期都可以重新檢驗一次，也強調公投沒有輸贏，卻攸關國家未來重大政策，不能匆匆行事。著墨於公投、選舉不同之處，但卻無法完整提出同時舉辦有什麼壞處，反擊江啟臣只在乎分開投票花錢，最後還是搬出2018年九合一大選，10案公投與選舉同時進行，造成各地投票所動線大亂，衍生出邊投邊開票、選舉無效訴訟等亂象，反對公投綁大選。

但光靠2018年九合一選舉的10案公投經驗，就定調公投與大選脫鉤是唯一解法，被網友認為本末倒置，應該要從加開投票所、優化投票動線來解決問題，此外，陳宗彥不斷強調公民投票牽涉國家未來的重要性，應有執行的獨立時程，但重要性與獨立執行兩者有何關聯，不少網友表示不能理解。相較之下，江啟臣的「省時、省錢、省力」簡單明瞭，也讓網友聽了有感，不只網路聲量高，江啟臣網路好感度P/N值（正面聲量除以負面聲量）0.83，也勝過陳宗彥的0.62。下一場電視說明會，代表正方的羅智強已經放話要「代表過去的民進黨」辯護，推測將著墨於民進黨過去也支持公投綁大選的論點，民進黨如何迎戰，恐怕要再好好想想，才有機會扳回一城。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月13日至2021年11月15日。

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