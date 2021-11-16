國民黨團動員立委22縣市辦公投千人宣講 每場補助5萬元

力抗民進黨強力反宣傳能抵四項公投，國民黨立院黨團今天也下達動員令，要求黨籍立委以縣市別為單位，在1218公投投票前，要各舉辦一場1000人以上規模宣講活動。黨中央也將提供每場5萬元補助，與統一宣傳文宣，供前線發送。

黨團書記長陳玉珍表示，黨中央的22人政策會副執行長團，之後也將轉型為宣講團，配合各區大型宣講活動下鄉助講；桃園市黨籍立委已經確定要在21日合辦一場2000人規模大型宣講活動，將是黨團下達動員令後第一場。

此外，陳玉珍說，12月12投票前黃金周周日，國民黨團也會與秋鬥等民團合作，在總統府周邊舉辦大型造勢活動，屆時可能在凱道與民進黨尬場；12月17日投票前之夜國民黨也會自辦大型催票、宣講活動，細節仍由黨中央規畫中。

陳玉珍說，黨籍立委除要辦1000大型宣講活動，也被賦予協助宣講任務，除將受邀到各地參與宣講，互相拉抬、協助，也會接力下鄉參與秋鬥行腳活動，盼為活動增加曝光度。

陳玉珍表示，國民黨之前安排1218場小眾街頭宣講，但在民進黨傾全國之力，比照總統大選舉辦大型活動宣傳公投要投不同意票，為平衡聲量，國民黨只能跟進舉辦，避免讓民眾對於公投提案有錯誤認知。

陳玉珍也批評，民進黨政府的做法已有違反行政中立法之虞，黨團明天上午也將招開記者會抨擊。

因應新的公投宣講任務，陳玉珍指出，今天黨團大會上，首先要求不分區立委針對非執政縣市進行認養，立委廖婉汝負責屏東、高雄吳怡玎、台南陳以信、嘉義縣翁重鈞、嘉義市溫玉霞，之後即就所屬或認養選區下達舉辦大型宣講動員令。

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