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國民黨團動員立委22縣市辦公投千人宣講 每場補助5萬元

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨在全國各地啟動公投宣講。本報資料照片
國民黨在全國各地啟動公投宣講。本報資料照片

力抗民進黨強力反宣傳能抵四項公投國民黨立院黨團今天也下達動員令，要求黨籍立委以縣市別為單位，在1218公投投票前，要各舉辦一場1000人以上規模宣講活動。黨中央也將提供每場5萬元補助，與統一宣傳文宣，供前線發送。

黨團書記長陳玉珍表示，黨中央的22人政策會副執行長團，之後也將轉型為宣講團，配合各區大型宣講活動下鄉助講；桃園市黨籍立委已經確定要在21日合辦一場2000人規模大型宣講活動，將是黨團下達動員令後第一場。

此外，陳玉珍說，12月12投票前黃金周周日，國民黨團也會與秋鬥等民團合作，在總統府周邊舉辦大型造勢活動，屆時可能在凱道與民進黨尬場；12月17日投票前之夜國民黨也會自辦大型催票、宣講活動，細節仍由黨中央規畫中。

陳玉珍說，黨籍立委除要辦1000大型宣講活動，也被賦予協助宣講任務，除將受邀到各地參與宣講，互相拉抬、協助，也會接力下鄉參與秋鬥行腳活動，盼為活動增加曝光度。

陳玉珍表示，國民黨之前安排1218場小眾街頭宣講，但在民進黨傾全國之力，比照總統大選舉辦大型活動宣傳公投要投不同意票，為平衡聲量，國民黨只能跟進舉辦，避免讓民眾對於公投提案有錯誤認知。

陳玉珍也批評，民進黨政府的做法已有違反行政中立法之虞，黨團明天上午也將招開記者會抨擊。

因應新的公投宣講任務，陳玉珍指出，今天黨團大會上，首先要求不分區立委針對非執政縣市進行認養，立委廖婉汝負責屏東、高雄吳怡玎、台南陳以信、嘉義縣翁重鈞、嘉義市溫玉霞，之後即就所屬或認養選區下達舉辦大型宣講動員令。

公投 國民黨 陳玉珍

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