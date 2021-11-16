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當年「打死都要擋」如今捍衛萊豬開放 陳吉仲回應了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
陳吉仲今天接受綠色和平電台鐘年晃專訪。
陳吉仲今天接受綠色和平電台鐘年晃專訪。

公投萊豬議題，過去「打死也要擋」，現在捍衛萊豬進口，農委會主委陳吉仲挨批雙標，他今天解釋，當時沒有國際標準，後來國際法典委員會(CODOX)訂出10ppb安全容許量標準後，才開放萊克多巴胺美牛進口，當初反對，是因為要求配套措施要做好。

陳吉仲今天接受綠色和平電台鐘年晃專訪。他說，當時沒有國際標準，2012年訂出CODEX訂出安全容許量，當時民進黨認為就依照國際規範來做，當時才開放萊克多巴胺牛肉進來，當初的反對，是要求配套措施要做好。

陳吉仲說，這次開放萊克多巴胺豬肉，有配套措施也有清楚標示，我國採取日本模式，不標示萊劑，僅標示肉品來源國，全世界沒有國家標示萊劑，只有標示有機或是慣行，若要標示萊劑，那麼包括農藥、抗生素也都要標示，但實際上並沒有人這樣標。

他表示，台灣豬肉屠宰分切後，有七成去傳統市場，不會受到國外豬肉影響，進口豬肉大部分都做加工，其他進口豬肉會到冷凍超市，過去有萊克多巴安的豬肉跟沒有添加的每公斤有5元價差，但現在成本越來越高，養豬採用萊克多巴胺並不划算，現在價格成本已差不多，特別出口萊克多巴安豬肉到台灣的機率越來越低。

陳吉仲表示，現在開放萊克多巴胺豬肉進口，但實際上並沒有進來，未來也會透過豬肉儀表板公告，外國豬肉進口要申報，會去抽驗，也有非追不可、非登不可系統，若有採用，會公布品牌，消費者可以決定要不要買。

陳吉仲說，我國進口豬肉最大的國家是加拿大，每公斤豬肉約60、61元，美豬進口約78、80元，商人當然進口更便宜的加拿大豬，他反問，現在我們開放萊豬進口，也沒有進來，為何需要公投。

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