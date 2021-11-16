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四大公投議題網路聲量公佈 最高52%、最低僅6%

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院長蘇貞昌至高雄參加公投說明會。記者林巧璉／攝影
行政院長蘇貞昌至高雄參加公投說明會。記者林巧璉／攝影

四大公投案將於12月18日舉辦投票，議題為「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」。而透過近七日的網路數據，分析民眾對各議題的關心度，「公投綁大選」獲最低網路聲量。

根據臉書粉專「聲量看政治」15日發布Google Trend數據顯示，在過去七日的公投聲量中，四個不同意的搜尋比例為56%、四個同意則為44%；而關鍵字「核四」、「藻礁」、「萊豬」、「公投綁大選」的搜尋度分別為52%、24%、18%以及6%，「核四」佔最高、「公投綁大選」則最低搜尋度。

「聲量看政治」分析，由於民進黨積極說明公投議題，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌一同下鄉推動，並預計要加開兩千一百場說明會，使得績效顯著。「聲量看政治」也表示，因為核四議題攸關生命以及財產安全，而成為網友最關心的議題；藻礁則是跟能源議題有關，因此被其次關心。

公投 核四 藻礁 萊豬

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