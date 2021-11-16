【專家之眼】上駟對下駟？解析總統對公投辯論已讀不回

最近四大公投案政見會、說明會正辦得如火如荼。在野黨批評身兼民進黨主席的蔡總統，躲在讀稿機後面的舒適圈，不敢身先士卒率隊親征，喊話邀請她進行主席層級的公投辯論；藻礁公投領銜人潘忠政也表示，執政黨寧花5800萬元做大內宣，也不願面對公民質疑，接受公開辯論，「執政黨在怕什麼？」令人遺憾的是，蔡總統仍未回應，讓人好奇她為何不願親自出面。

為何蔡應該回應？除有機會讓真理越辯越明，並親口告訴民眾，政府會接受公投結果外，對民進黨的好處，可以從以下三點來說：

一、帶頭激勵士氣：對此次公投案，民進黨先下達300場說明會的動員令，黨祕書長林錫耀10日又表示，將加開到2100場。前日該黨全代會召開，蔡總統致詞時稱，在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇。大軍既要正面迎戰，主帥身先士卒理所當然，沒必要留下怯戰口實。

二、真正形成政黨對決：四大公投案有兩案並非在野政黨所提，民進黨是在精算下，才將炮口一致轉向，將四項公投全定位成政黨對決。據媒體分析，原因是由於在野黨民調支持度低，所以可藉由討厭在野黨的相對多數民意贏得支持。看已經開始的說明會發言內容，執政黨高層名嘴已經說此次公投是國家利益優先，又批反對黨是配合對岸來亂。在野黨主席喊話辯論，其實正是營造政黨對決空間，蔡主席如果將計就計，說不定可讓反對政策卻又不喜歡在野黨的人民票投不下去。

三、翻轉形象：最近社會一直有蔡政府走向新威權的疑慮。最新的例子是民進黨全代會才剛通過黨內地方首長提名辦法，部分將由蔡總統兼黨主席徵召。台灣民意基金會董事長游盈隆就批評通過當天是民進黨的黨恥之日，黨內民主在全黨黨代表的見證下走入歷史。相對而言，公民投票號稱是反映了憲法主權在民之原則、確保國民直接民權之行使。蔡總統其實可以趁此機會，親自出面與民意對話，表示她重視足以讓公投成案的人民看法。

有上面這麼多好處，蔡總統卻仍不出面。理由為何？如果說蔡總統是怕上駟對下駟之說，似乎忘記了她擔任在野黨主席時，當時總統馬英九曾經接受邀請辯論《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）2.5小時，可知蔡總統不是不能辯，只是當上總統之後，就再也沒有答應辯論。

如果我們仍相信蔡總統心懷民主風範，目前看來合理的解釋，包括辯論將會暴露出她所領導的民進黨價值、理念、政策常在壓力中變換立場、自我矛盾；而在公投案氣勢正旺的今日，通過機率不可謂不高，蔡總統擔心萬一過了，她該如何自處？目前看來最好的方法，就是先保持一定距離，看說明會發展再考慮是否投入，如果最後失敗，到時能切割就切割，由蘇貞昌出來負責。

我們當然不希望蔡總統對重要國事這麼權謀。她鼓舞民進黨面對公投的「三個正面」說的很漂亮：要正面捍衛民進黨的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。希望她自己能帶頭正面捍衛，她所認為的該黨理念路線，為公投民主辯論留下典範，並清楚解釋為何她的主張昨是今非。

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