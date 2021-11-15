執政優勢拚公投 學者：道德分際堪憂

民進黨政府動用資源，在政黨力量全力支持下拚公投，學者認為對在野黨並不公平，在道德份際上也有瑕疵！師大政治學研究所教授曲兆祥認為，就目前法規上，民進黨主要是佔執政之便，並沒有違法的問題。但中山大學政治學研究所教授廖達琪批評，民進黨聯合政府之力宣傳公投，法規上沒有規範機制，只能仰賴媒體與各界監督，她也認為國民黨與其他小黨在公投後應記取教訓、研議修法。

資源過大無法可管

民進黨近期精銳盡出，大力聯合政府資源宣傳「四個不同意」公投立場，加碼舉辦總計 2100 場的公投宣講，形同選舉造勢規模的說明會甚至已些許影響了民眾的公投意向，民眾黨立委蔡壁如日前更無奈感嘆，「原來執政黨這麼有錢，有錢真好」。

對於執政黨聯合政府資源，與在野黨、民團的宣傳大戰，曲兆祥說，如果民進黨是「用政府資源支持執政黨活動」，這個是禁止的，但當公投的問題是涉及政府公共政策的時候，「政府機關基於其公共政策的性質，提供政府機關的意見作為民間投票時的參酌」，這個又是 ok 的，而「民進黨」以黨的力量挺政府，法律也不可能阻止。

但廖達琪則不滿民進黨與政府戰線一致、導致資源過度龐大的情況，認為現行法規有所不足，雖本次公投事關公共政策，政府的確有主張自己政策立場的空間，但「執政黨資源與政府結合的資源實在太龐大了」，加上執政黨不尊重人民主權、全面打壓，公投已經從客觀討論議題走向政治動員與對決，不合公投精神。

還有待修法制衡

對於目前民進黨政府聯合政黨持有龐大資源的情況，曲兆祥說，「這就是執政黨的一個方便性，因為你很難去區分是執政黨的資源還是政黨的資源」，而法律也不能去阻止任何政黨主張、支持自己認同的政策，反對黨原本就只能依賴自己的管道去主張反對立場，「政府有一加一、等於二的功能，反對黨只有一，二大於一乍看之下不公平，但這其實是正常的，不然為什麼誰都想當執政黨？」

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆也持相同看法。他提到，「這是民主政治的常態，各國都這樣。」說明執政黨取得行政優勢，運用資源為自己的政策辯護，是相當合理的事情。

然而，廖達琪主張，在較成熟的公投文化下，民間提出公投案後，行政部門甚至應該一視同仁協助宣傳才對，而不是站在人民對立面，進行排山倒海的打壓，台灣在一黨獨大、執政黨掌握所有行政資源的情況下，不平等競爭已讓公投失去客觀與理性，修法考量是國民黨在本次公投後，作為最大反對黨的責任，國民黨必須釐清本次公投失衡的情況，與其他小黨重新思考，政府應該在公投中扮演什麼樣的角色。

廖達琪也無奈表示，「現在除了媒體，誰還能監督這個事情呢？」指出現在修法已經來不及，而媒體作為第四權，有責任在執政者權力過大的情況下，協助各界發聲，進行各種監督並揭發問題。

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