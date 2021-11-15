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比車籠埔斷層更長！台電指核四廠恐受93.9斷層、S斷層威脅

四大公投在即 醫師公會：不周全選擇恐全民受害

中央社 / 台北15日電

四大公投將於12月18日投票，醫師公會全聯會今天邀集多名醫師從健康角度作出回應，並強調4個公投議題不該被簡化為是非題，民眾若做出不周全的選擇，最後仍是全民受害。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案將在12月18日投票，中華民國醫師公會全聯會、台灣韜略策進學會今天舉辦記者會，由多名醫師針對即將到來的公投議題發表意見。

有關萊豬議題，台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛表示，台灣對於豬肉訂定的萊克多巴胺標準，大多比照國際食品法典委員會（Codex），包括將豬肉、脂肪、其他可食用部位訂為0.01ppm，豬肝標準則為0.04ppm；考量台灣民眾飲食習慣，特別將豬腎標準從0.09pp降至0.04ppm。

他並表示，訂定「殘留標準」是政府管理的重要依據，但超標並不等於中毒。

姜至剛認為，在萊豬食安的評估上應著重2面向，一是食用萊豬安全性，二是如何讓民眾安心，既然科學實證確認這標準是安全攝取量，那政府就應該要好好回應民眾的擔心，透過強化行政管理、加強和民眾溝通，不該成為公投的議題。

在三接遷離議題上，亞東醫院重症醫學部主任辛和宗指出，國際研究都發現，PM2.5可以直接進入人體血液中，加速血管內鈣化、動脈硬化及不穩定性，增加冠狀動脈心臟病、心肌梗塞造成的猝死風險，顯示燃煤排放空污並不可行。

辛和宗說，相較之下，天然氣燃燒就像家中的瓦斯，燃燒後會產生水和一氧化碳，不會增加空污，也不會增加心血管風險。

醫師公會全聯會永續發展智庫副召集人吳國治表示，除了燃煤，核電對於人民健康危害很大，根據車諾比、福島發生核災的經驗，一次核安事件恐禍延子孫，且核廢料至今沒有解決方案，也沒有縣市願意接受核電廠。

醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅表示，公投議題都不該被簡化為是非題，民眾若做出不周全的選擇，表面上是由政府承擔壓力，但最後仍是全民受害。

醫師公會全聯會理事長邱泰源表示，公投結果攸關台灣民眾的生命與健康，因此醫師公會全聯會成立專案小組，希望提供專業論述幫助全民度過這道關卡。

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