藍綠投入公投大戰 袁鶴齡：不公平賽局

「這是場不公平的賽局！」中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡受訪時指出，公投的意義是展現人民對公共政策的參與與意志表達，理論上政府應處於中立客觀的立場，最後依公投結果進行裁判。但執政的民進黨政府如今傾全黨之力投入反公投，在立場上已有所偏失；又運用龐大的政府預算支應反公投的宣講經費，並將4項公投上綱到政黨對決，形成一場不公平賽局。

「事實上，國民黨提的案只有2項公投，另2項是民間團體所提出。」袁鶴齡認為，將公投議題刻意操作成藍綠對決，對台灣政治良性發展不利，對理性的公民意識培養毫無幫助，只能靠人民自己覺醒，並理性思辨4項公投議題的利弊得失做判斷。終究，政黨會不斷的輪替，但人民則永遠存在這裡。

就國民黨而言，袁鶴齡表示，因其中兩項公投是國民黨所提出，該黨原就有義務去說明提案的理由，以自己或募款所得經費進行宣講。然而，民進黨以國家機器動員資源反四項公投，並定調為政黨對決，殊為不當。且國民黨本就處於不利局勢，對於其他公投議題，國民黨內的聲音又不一致，恐被民進黨各個擊破。

他也說，像新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙對核四重啟的意見就與公投訴求不一致，且雖然前總統馬英九在宣講會上已說明核四重啟有其必要性、安全性，以及核廢料已有技術方法解決，但黨內聲音應先行溝通並整合，而不是各自發聲。民進黨在對外聲音的整合一致上，明顯做得比國民黨好。

總之，民進黨以公帑進行反4項公投宣講，袁鶴齡認為不合理、法，尤其操弄政黨對決，已擠壓了人民對公共政策的思辨空間。但是，「如今的民進黨執政，什麼事都可能發生」，在缺少政治、媒體制衡力量下，致令民進黨行為的鴨霸，只有寄望公民力量的大舉覺醒與制衡。

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