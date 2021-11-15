快訊

直播／本土持續+0 境外9例、無死亡病例

蔣尚義等3位台籍董事被換 中芯的圖謀是「準備要打仗了」

藍綠投入公投大戰 袁鶴齡：不公平賽局

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

「這是場不公平的賽局！」中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡受訪時指出，公投的意義是展現人民對公共政策的參與與意志表達，理論上政府應處於中立客觀的立場，最後依公投結果進行裁判。但執政的民進黨政府如今傾全黨之力投入反公投，在立場上已有所偏失；又運用龐大的政府預算支應反公投的宣講經費，並將4項公投上綱到政黨對決，形成一場不公平賽局。

「事實上，國民黨提的案只有2項公投，另2項是民間團體所提出。」袁鶴齡認為，將公投議題刻意操作成藍綠對決，對台灣政治良性發展不利，對理性的公民意識培養毫無幫助，只能靠人民自己覺醒，並理性思辨4項公投議題的利弊得失做判斷。終究，政黨會不斷的輪替，但人民則永遠存在這裡。

就國民黨而言，袁鶴齡表示，因其中兩項公投是國民黨所提出，該黨原就有義務去說明提案的理由，以自己或募款所得經費進行宣講。然而，民進黨以國家機器動員資源反四項公投，並定調為政黨對決，殊為不當。且國民黨本就處於不利局勢，對於其他公投議題，國民黨內的聲音又不一致，恐被民進黨各個擊破。

他也說，像新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙對核四重啟的意見就與公投訴求不一致，且雖然前總統馬英九在宣講會上已說明核四重啟有其必要性、安全性，以及核廢料已有技術方法解決，但黨內聲音應先行溝通並整合，而不是各自發聲。民進黨在對外聲音的整合一致上，明顯做得比國民黨好。

總之，民進黨以公帑進行反4項公投宣講，袁鶴齡認為不合理、法，尤其操弄政黨對決，已擠壓了人民對公共政策的思辨空間。但是，「如今的民進黨執政，什麼事都可能發生」，在缺少政治、媒體制衡力量下，致令民進黨行為的鴨霸，只有寄望公民力量的大舉覺醒與制衡。

【更多精采內容，詳見

公投

延伸閱讀

北市6旬婦割毀民進黨公投布條 警電眼查獲

公投電視說明會 國民黨更換5人最新名單出爐

四大公投宣講數百人站全場 江啟臣：政府與人民的對決

蔡英文說要正面迎戰公投 國民黨批就是對抗民意和人民

相關新聞

公投倒數一個月！醫師公會憂：不周全的選擇是全民受害

核四、萊豬、公投綁大選、三接遷建，四大公投即將在12月18日進行投票，各陣營已展開激烈攻防，11月13日以舉行第一場電視...

藍綠投入公投大戰 袁鶴齡：不公平賽局

「這是場不公平的賽局！」中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡受訪時指出，公投的意義是展現人民對公共政策的參與與意志表達，理論上政府應處於中立客觀的立場，最後依公投結果進行裁判。但執政的民進黨政府如今傾全黨之力投入反公投，在立場上已有所偏失；又運用龐大的政府預算支應反公投的宣講經費，並將4項公投上綱到政黨對決，形成一場不公平賽局。

街講反萊豬遭民眾嗆 蔣萬安：不同意見很正常

國民黨立委蔣萬安近日上街宣講「反萊豬」公投，遭民眾嗆「萊牛爲什麼可以吃？」蔣萬安今上午在立法院受訪時表示，台灣是民主社會...

公投綁大選態度矛盾？陳其邁否認：討論議題別去脈絡化

高雄市議會國民黨團總召童燕珍今天質詢市長陳其邁時，播放陳其邁立委時期發言影片，當時說「國民黨將公投綁大選視為毒蛇猛獸，全...

公投電視說明會 國民黨更換5人最新名單出爐

因應年底公投，中選會將辦理五場電視說明會。國民黨不滿民進黨找發言人、律師對應國民黨「黃金陣容」，即便與黨主席朱立倫對應的...

批政府抹黑反萊豬！ 農委會前後任主委再次隔空言詞交鋒

公投四案上周六進行首度辯論，農委會前主委陳保基投書媒體表示，認為看完辯論會感到失望，他認為政府應該提供正確的資訊給國人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。