三接恐雙重污染 護藻礁才能解空污

犧牲藻礁、換取三接不能改善台灣空氣品質，電力需求飆升的情況下甚至可能讓台灣面臨燃煤、天然氣雙重污染的窘境。台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟、爭好氣聯盟等反空汙環團紛紛表態支持珍愛藻礁公投，公投領銜人潘忠政還批評，民進黨「不再有理想，形同進入癡呆的老人」，在三接議題上破壞制度、扭曲專業。

救藻礁等於救空氣

經濟部部長王美花日前在電視公投說明會指出，透過設立第三天然氣接收站，可以「顧供電、減空污、顧藻礁」，而台灣半導體產業發展蓬勃、用電量持續增加，透過建立三接可以滿足用電需求、並逐漸取代中南部的燃煤機組，且已縮減到 23 公頃的外推方案已對藻礁無傷害。

然而，針對王美花「建三接可以改善空汙」的說法，曾參與反國光石化、終結八輕開發運動的彰化醫療界聯盟理事長錢建文反駁，「三接換空品是不太可能實現的」，因為天然氣仍有碳排、甲烷排放疑慮，屆時在台灣用電量持續成長的情況下，台灣恐將面臨燃煤與天然氣的「雙重污染」。長期推行台灣反空汙遊行的台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃更明確表態支持珍愛藻礁公投。

錢建文認為，「真正想要呼吸好空氣的民眾，藻礁公投一定要投下贊成票，才能迫使政府面對根本議題」，他也強調政府要拿出對策阻止高污染、高耗能產業持續發展，以減少發電量、讓用電負成長，否則碳排將無法減少，空品也不會改善。

根本問題在化石產業

此外，日前行政院政務委員張景森於臉書發文嘲諷時代力量「四好一壞」、僅不同意核四重啟的公投立場，指稱時代力量「集體智商只有 13 歲」，引發珍愛藻礁、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環團的不滿，葉光芃更怒批，「難道挺藻礁就代表智商只有 3 歲嗎？」

潘忠政則對此無奈表示，「13 歲是還在成長中的智力，還是比已經老年癡呆、失去理想的民進黨好太多了！」他指出，民進黨無視扁政府時期所建立、先進且具有「高智力」的「環境保護優先於政經發展」原則，「從保育機關失職、未啟動自然地景審議，誤送、縱放觀塘三接進入環評」，如今又不願舉辦藻礁議題的聽證會，直嘆「曾經擁有高智力的民進黨已經老了。」

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