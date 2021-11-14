迎戰四大公投！ 蔡英文：台灣人沒欠民進黨 要證明值得託付

民進黨今天進行全國黨代表大會。身兼民進黨主席的蔡英文總統在會中致詞表示，台灣人民沒有欠民進黨，所以民進黨必須要用最好的表現，來證明值得台灣人民的信賴與託付。在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇，要正面捍衛民進黨的價值，正面捍衛執政的理念，以及正面捍衛國家發展的路線。

蔡英文表示，民進黨不怕公投，更不害怕對手提公投。公投是人民的權利，就算發動公投的政黨，起心動念是為了惡鬥，公投依然是人民的權利。民進黨要做的不是抱怨，要做的是把自己的價值和理念說清楚，然後相信人民會做出理性的決定。

蔡英文細數四項公投為何不同意的原因，並指出要用公投的結果，告訴全世界台灣是值得信賴的夥伴，「台灣願意參與全球暖化的解方、願意尊重自由貿易的價值、願意為民主深化而努力」。蔡說，守住這場公投，守住國家未來發展的方向，這才是「四個不同意，台灣更有力」真正的意義。

蔡英文表示，在公投討論的過程中可能會發現，有些訴求單一價值的理念，也許不夠全面、不能關照到國家發展的許多面向；但是沒有關係，不同的意見，才是多元社會的正常現象；民進黨是執政黨，有最大的責任，要去充分溝通、誠心說服，告訴大家公投不是政黨對決，公投攸關國家的未來，必須審慎思考、充分討論，也要找出更多的夥伴，一起來站在，讓台灣更有力的陣線上，這就是「正面迎戰」。

蔡英文說，不只公投，接下來從明年初的立法委員補選，到明年底的地方選舉，還有一次又一次考驗，正等待著民進黨，要把這幾場選舉，當作期中考來拚，政策能不能落實、民主能不能深化，就看能不能全力以赴。

蔡英文指出，在公投的討論過程中、在中二選區補選的戰場上，看到許多不同領域、不同背景的好朋友，特別是年輕朋友，自動自發站出來，用自己的方式，跟民進黨一起為相同價值和目標而奮鬥，這是台灣民主深化的重要一步。

蔡英文表示，距離12月18號的公投，剩下34天；距離明年1月9號的補選，剩下56天，就像是前秘書長李應元的「手牽手護台灣」，從台灣頭到台灣尾，牽起一條看得見的防線，現在民進黨要用守住公投、守住補選，再度為台灣牽起一條看不見的防線，一起讓台灣更好、更進步。

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