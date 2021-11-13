羅智強夜宿台中宣講公投 批蔡英文把民眾當傻瓜耍

四大公投案在即，台北市議員羅智強夜宿凱道，今天前進台中夜宿國民黨市黨部，他說，國民黨最低迷時前主席江啟臣決定提出「公投綁大選」、「反萊豬」兩項公投，領導藍軍打了一年多公投戰，為什麼民進黨現在要花5800萬辦公投宣講，可能還不止這樣，還有5億8000萬、50億元8000萬的國家資源開始撲天蓋地狂打，為他們怕人民憤怒。

羅智強怒批蔡英文是騙子，他說，上周質詢台北市長柯文哲，要當總統一定要學一個人一路走來始終如一，不是馬英九，而是蔡英文，為了搶年輕人選票，提出蓋20萬戶青年住宅，猜猜看現在完工幾戶？「完工零戶」，執政兩任不是20：1，也不是20：2是20：0，批蔡「普天之下沒看過這麼厚顏無恥的政治人物」，到現在完工一戶都沒有，全世界能找一個領袖像這樣的嗎？是不是騙子？

羅接著說，前瞻計畫蔡英文說要蓋基隆輕軌，現在變基隆捷運，蓋了沒有？完全沒有，至今靜悄悄，是不是騙子？今天大家在拚的四大公投非常諷刺，在台灣第一個反萊豬的政黨是民進黨，「萊豬有毒有害，老人孕婦小孩是高風險，對產業造成衝擊、會喪權辱國」，說盡狠話、壞話、惡話、毒話是民進黨，現在開放萊豬又是民進黨。

羅智強說，他最佩服一位政治人物就是高雄市長陳其邁，要封他是「反萊豬大將」，陳其邁說過八字箴言「萊豬進來，總統下台」應該要刻在國民黨、民進黨中央黨部。

羅說，現在蔡英文要開放萊豬，媒體去問大暖男邁邁市長結果他說「是馬英九下台」，反酸陳其邁「到那一刻我才知道馬英九現在還是總統」，批民進黨背叛自己的食安承諾，蔡英文是十足的騙子。

國民黨提出的「公投綁大選」，羅智強說，這也是民進黨20、30年長期的神主牌，他們令人尊敬的前輩蔡同榮還被尊稱「蔡公投」，一路推動公民投票，是他為台灣奠定今天的公投基礎，當公投法下修門檻，公投綁大選入法之後，蔡英文站出來說，這是台灣人民的順利，2017年講「打破鳥籠、還權於民」八個字很開心。

羅說，公投是放在民進黨綱內的神主牌，結果才一年，因為公投綁大選民進黨慘敗，蔡英文直接把公投閹割，「打破鳥籠、還權於民」變成「閹割人民、關回鐵籠」，永存藻礁是蔡英文的承諾，現在是「永廢藻礁」，在在顯示民進黨昨是今非。

羅智強呼籲民眾要出來投票，他說，重啟核四和能源有很大的關係，攸關台灣的未來，這一張票投錯了，沒有回頭路，人民一定要用公投票制裁「騙子黨」，把人民當傻瓜耍，昨是今非背叛自己的神主牌。

羅智強說，他和黨內同志夜宿凱道，被民進黨笑寒酸冷清，「我就是讓你笑，因為我們是民進黨附身的幽靈，就是他們的祖靈」，要在凱道看著總統府告訴蔡英文「你們對不起民進黨，其餘民進黨內沉默不語的同志，都是共犯叛徒，就讓國民黨幫民進黨把神主牌端起來，一定要投票讓民進黨知道人民的憤怒。 四大公投案在即，台北市議員羅智強夜宿凱道，今天前進台中夜宿國民黨市黨部，他痛批蔡英文總統是騙子，公投綁大選、反萊豬是民進黨背叛自己的神主牌，讓國民黨幫民進黨把神主牌端起來。圖／羅智強提供 四大公投案在即，台北市議員羅智強夜宿凱道，今天前進台中夜宿國民黨市黨部，他痛批蔡英文總統是騙子，公投綁大選、反萊豬是民進黨背叛自己的神主牌，讓國民黨幫民進黨把神主牌端起來。圖／羅智強提供

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