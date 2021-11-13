培訓「藍青挺」 江啟臣：民進黨最壞轉移執政不力焦點

國民黨立委江啟臣今下午在台中「藍青挺」青年培訓營開講，和年輕人分享「直接民主的意義」談四大公投案，現場有年輕人提問，蔡英文總統最後會不會用兩岸議題來轉移公投的焦點？江啟臣說，民進黨就是會如此，發現情勢對自己不利時，屢屢用國防外交來稀釋、轉移民眾對執政不力的注意力。

國民黨比民進黨晚了兩周啟動公投宣講，明天11月14日才要在台中市辦六都第一場大型宣講，TVBS昨天最新民調顯示，反萊豬進口（55%同意：32%不同意），以及公投綁大選（50%同意：37%不同意）獲得過半數民眾支持，高於不同意比例；三接遷離大潭藻礁（37%同意：33%不同意）、重啟核四（42%同意：45%不同意）出現拉鋸，結果有可能從「4：0」同意變成「2：2」平手。

「四大公投是現在的民進黨對抗過去的民進黨，現在的民進黨打臉過去的民進黨，昨是今非。」江啟臣和青年培訓營的學員說，這四案都是民進黨過去的主張，現在卻用國家機器指控指控提案人「亂台灣、亂民主」，公投也是一場選舉，涉及各陣營、支持者與提案人之間的互動，民調的數字代表「宣傳」是重要的，國民黨只能用螞蟻雄兵來對抗。

江說，更早之前的民調顯示，仍有為數不少的民眾不曉得哪一天要投票，甚至不知道有公投案，這就是他疾呼「藍營要把握時間擴大宣傳力道」的原因，才能擴大影響力，昨天和其他黨內同志討論六都一定要辦公投宣講，也希望六都以外縣市民代能加入。

江啟臣說，國民黨什麼都沒有，只能「積沙成塔，聚少成多、分進合擊」一場一場辦，對抗擁有國家資源、傾全黨之力的民進黨，相信到最後民眾還是會回到四大公投的內容判斷，最重要是讓民眾知道有公投、那四大案，領銜人為何要這樣提案，用民眾用選票來決定自己的政策。

江啟臣認為，隨著雙方宣傳密度加強，越來越多人會知道公投，透過宣講，新聞呈現會更多，讓民眾更清楚四大公投內容，他認為，四大公投案均同意的通過機會還是很高，藍營要利用最後一個月，加大、擴大宣傳力度。

台北市議員蔣萬安等人積極街頭宣講，今晚台北市議員羅智強也要夜宿國民黨台中市黨部，江啟臣說，他和台中市北屯區議員黃健豪明天在民俗公園要辦六都第一場「公投顧台灣、民主拚未來」說明會，四大公投領銜人都會出席，前總統馬英九、黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、前台中市長胡志強、立委楊瓊瓔、中二補選候選人顏寬恒都會出席，希望激起士氣，打響第一炮。

江啟臣認為，不論夜宿、各種形式公投宣講，都是黨內同志用自己的方式讓民眾更了解公投案，他今天一早去屏東參加秋鬥團體的行腳活動，他們要從屏東走到台北凱道，為期一個月，相信效應會慢慢加溫。 國民黨立委江啟臣今下午在台中「藍青挺」青年培訓營開講，現場有年輕人提問，蔡英文總統最後會不會用兩岸議題來轉移公投的焦點？江啟臣說，民進黨就是會如此，發現情勢對自己不利時，用國防外交來稀釋、轉移民眾對執政不力的注意力。記者喻文玟／攝影

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