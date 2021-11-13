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藻礁公投說明會今晚6:30登場！王美花親上陣

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中選會舉辦五場公投電視說明會，第一場今日登場，王美花將擔任藻礁公投反方第一位代表。 記者鍾泓良／攝影
中選會舉辦五場公投電視說明會，第一場今日登場，王美花將擔任藻礁公投反方第一位代表。 記者鍾泓良／攝影

四大公投案將於12月18日舉行投票。中選會今辦意見發表會，「珍愛藻礁公投」一案預計於晚間6時30分登場，正方代表為台灣蠻野心足協會理事長陳憲政，反方則由經濟部長王美花親上陣。雙方將就中油第三座液化天然氣接收站（三接）是否應遷離桃園大潭藻礁海岸及海域（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域）各自表述。

為配合能源轉型，2015年馬英九政府時期，中油已規畫於桃園大潭電廠外興建觀塘工業區（港）興建第三座液化天然氣接收站，但因選址處覆蓋面積高達230公頃藻礁，遭強烈抗議，全案停擺。直至2018年，蔡英文政府重啟此案，並將選址面積縮小至23公頃，但自環評大會就備受爭議。

2020年3月因三接棧橋新建工程工作船斷纜、擱淺，讓搶救藻礁議題再度被關注，搶救大潭藻礁行動聯盟在同年12月發動「搶礁藻礁公投連署」，掀起一股粉紅風暴，破64萬份連署書促使公投成案。而為了回應藻礁珍愛公投爭議，經濟部今年5月提出三接外推方案，規畫將工業港再外推455公尺。

主張遷離的藻礁公投聯盟說，桃園藻礁是全球最獨特的藻礁地景及生態系，具世界自然遺產價值，其中歷經至少7000年才形成的大潭礁尤為珍貴，若在此興建三接，將直接衝擊大潭藻礁生態發展；又因突堤效應，也將連帶影響到鄰近的白玉藻礁和觀新藻礁，造成泥沙淤積。

經濟部則指出，三接已採用迴避替代修正方案，僅使用既有填地興建接收站所需儲槽等設施，並未新增任何填區，對觀塘潮間帶保留現況不予開發，並不影響藻礁生態，「再外推方案」也已完全避開潮間帶藻礁，工業港再外推至離岸1.2公里，改以不浚挖、不填地的工程設計，將對海域環境及生態影響降至最小，且經專家團隊調查，大潭海域在水深18公尺、約離岸1.7公里後的海底即無礁石分布。

此外，藻礁公投聯盟質疑，中油評估觀塘海象比台北港差，估一年有53天無法營運，恐造成冬季大潭電廠斷氣風險，且觀塘港與台中、麥寮港常連動，無法分散中部接收站風險，主張若三接遷至已進行填海造地的台北港，不但可解除藻礁生態危機，建港成本更比觀塘省約70億元，經濟效益更高。

但經濟部說，興建一座儲槽工程就需4到5年時間，更遑論一座完整接收站。若遷址台北港，包括環評作業、填地與建站至少需要11年，無法符合2022年供氣時程，將導致北部出現電力缺口，海管與陸管佈設至台北港過程也將產生環境影響衝擊。

公投 大潭藻礁 王美花

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