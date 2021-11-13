四大公投決戰倒數 首場意見發表會下午1時登場

四大公投案12月18日登場，中選會主辦的意見發表會，今天下午1時到晚間7時30分，將於華視直播，並同步於中選會網站直播。第一場「重啟核四」案，由公投領銜人黃士修，對上經濟部次長曾文生，「反萊豬進口」案則由國民黨立委林為洲，對上農委會主委陳吉仲。

四大公投依序為重啟核四案、反萊豬進口案、公投綁大選案、珍愛藻礁案。

下午的意見發表會，「重啟核四」案於下午1時至2時登場，黃士修、曾文生將各自發表意見。緊接著，下午3時到4時是「反萊豬公投」案，由林為洲、陳吉仲分別說明。

下午5時到6時是「公投綁大選」案，正方代表人是國民黨立委江啟臣、反方代表人是內政部次長陳宗彥。「珍愛藻礁」案，從下午6時30分開始，正方代表人為律師陳憲政、反方是經濟部長王美花。

中選會說，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘。四項公投主文，17案「重啟核四案」為「您是否同意核四啟封商轉發電」。18案「反萊豬進口」主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品」。

19案「公投綁大選」主文是「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行」。

20案「珍愛藻礁」主文是「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」

110年公投意見發表會各場次直播網址為：https://web.cec.gov.tw/referendum/hearing/110rmedia

商品推薦