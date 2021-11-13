該不該重啟核四？ 網友聲量高峰點在於核廢料

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「核四重啟」話題的網路聲量表現，帶您了解核四重啟的網路聲量討論趨勢，以及網友對該話題的意見與看法。

核四是否應該重啟？作為今年年底公投4大項目之一，相關話題也備受關注，除了政治人物相繼奔走，試圖利用自身影響力，來改變民眾對於議題的態度外，網友們也紛紛交流看法，希望在公投時做出最適切的判斷。

核四該不該重啟？ 網友認為關鍵在於核廢料

觀察近三週的「重啟核四」相關討論，可以看到在10月29日時，一篇「核四要同意，台灣有電力」支持核四的貼文，帶起近期第一波的話題高峰，許多支持核四重啟的網友認為，重啟後所發的電，能讓台灣電力更充足，相關話題持續受到矚目，聲量一路攀升，直到11月2日行政院長蘇貞昌在談到核四議題時，表示核四「不可能重啟」，也認為若不幸發生核爆事故，北台灣都會淪陷，此話一出，引起許多網友討論。

重啟核四議題近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

話題持續延燒數日，在11月4日有網友提問「核廢料要放在哪裡？」，引爆社群熱議，聲量也攀升至近日之最高峰，有部分網友擔心輻射問題，認為不應該將核廢料擺放在住宅附近，擔心影響健康；另外也有網友提出其他看法，說到「仍有核輻射的廢料當然就是存放在核電廠內」，表示不需特別擔心。從討論可以看出，無論民眾立場如何，最有疑慮的仍是健康與安全的部分，也認為在核廢料處理妥當的前提之下，重啟核四才是安全的。

而後核四相關話題雖已趨緩，但仍持續受到關注，11月7日時一名網友提問，「為何政府對於缺電狀況說法反覆？」再度引發議論，有網友就認為是時空背景不同，因此考量不同，也有人提到「如果當初擔心跳電，不是更該啟用核四嗎？」，對於「重啟核四」背後的原因與考量有諸多討論，另外，也有不少網友表示，期待政府可以有更明確的說法。

重啟核四討論熱烈 經濟、安全都是考量

對於是否支持重啟核四，網友看法兩極。其中，因日前跳電、限電等狀況頻傳，支持重啟核四的民眾認為重啟後就可以有更多備用電力，能避免「用電吃緊」的狀況，另一方面，也有部分網友提到「台灣傳統發電原物料多進口而來，若過度仰賴，價格只會狂漲！」、「燃氣和燃煤只要海運一斷，台灣經濟完蛋」，認為核四啟用後，能夠保有部分自給自足的電力供給比較安心。此外，也有人針對「環境」效益提出討論，並表示「核能才是乾淨能源，燒天然氣會氣候暖化」，認為核能發電對環境較友善，也不會產生出廢氣，而造成空污。

是否支持重啟核四，兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而反對重啟核四的網友則表示重啟「成本」支出過於龐大，直呼「重啟又買燃料棒的錢太貴了」，希望政府應謹慎評估。除了在經濟上的考量之外，大部分網友對於「安全」也存有疑慮，認為現今的核四設備是「拼裝款」，不合現下的安全規範，另方面，也有網友提出，如今核四的所在地可能有活動段層存在，若發生地震等災害，致使核輻射外洩，後果將不堪設想，直言「台灣不適合核能」。

從網路上的討論可看出，支持或反對核四重啟都有其各自的考量，然而無論贊成與否，都別忘記在12/18出門投下神聖的ㄧ票！

觀看原文→ https://bit.ly/3HfU67O

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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