四大公投將登場！對「萊豬進口」民眾反應兩極

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月「萊豬」話題的網路聲量表現，帶您了解萊豬的網路聲量變化，以及網友對該話題的正反輿情觀點。

四大公投將在12月18日登場，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案，其中，由國民黨立委林為洲提出的「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」全國性公民投票案，備受熱議。

反萊豬為民意所向？網友討論「開放萊豬」與「步入國際」關聯性

從開放萊豬進口後，話題討論持續不斷，而在今年8月28日國民黨舉行「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，並在現場發放限量一千份的台灣豬肉乾與小豬撲滿，呼籲全民在公投日出門行使公投權，帶動萊豬話題討論延燒至隔日。

萊豬進口近三個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

而到了10月24日，因先前台灣基進黨立委陳柏惟支持萊豬進口，因此前一天（23日）罷免投票結果出爐後，有網友就表示「要罷的是支持萊豬的民代」、「罷免萊豬立委」，被網友認為此次罷免案能反映反萊豬的民意。而後在10月31日，不少反對萊豬的立委及媒體人紛紛表示自己「反萊豬」的立場不等於「反美豬」，引來網友表示「硬要把萊豬和美豬混在一起，我覺得這是故意混淆是非」、「美豬要沒萊的就好，又不是美的都不要」，也讓萊豬議題迎來另一個關注高點。

對於反萊豬公投案，行政院長蘇貞昌於11月2日表示若反對萊豬進口，會讓台灣走不出國際，也將難加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），對此有網友表示「美國又不是CPTPP的成員」、「世界又不是只有CPTPP」，但也有部分民眾認為開放進口才能有良好的貿易關係，各種話題在一日內吸引了將近2萬5千則的討論量。

萊豬進口各有利弊 網友憂標示不清

對於進口萊豬的議題，民眾態度參差，其中支持進口的部分網友樂觀認為這樣開放能「取得走入國際市場的門票」，並表示「平等貿易，就是要對等開放貿易品項，其它就交給市場機制決定」；另外，也有民眾表示就算進口了，也可以自由選擇要不要吃，認為「要吃、要買隨在我們自己」、「美國要的是台灣有開放自由貿易，至於有沒有吃美國有管你嗎」等。

萊豬進口正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室 /製圖

而持反對意見的網友則表示，由於萊克多巴胺可能會有「對身體造成危害的隱憂」，因此不希望萊豬流通到市面上，加上就算有標示產地等資料，也無法確定商家是否誠實，或是被加工之後的肉品肉源是否單純，因此就有網友懷疑表示「為什麼外面賣的都説台灣豬？萊豬流去哪裡了？」。

對於萊豬要不要進口網友反應兩極，但不管支不支持，參考大家的論點後，在12月18日的公投中投下表達自己立場的一票吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3Ca09ai

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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