首場公投意見發表會周六登場 直播網址看這裡

12月18日舉辦公投，中選會今天宣布，13日將舉辦首場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，下午1點至晚間7點30分於華視直播，並同步於中選會網站直播。

中選會表示，重啟核四公投於下午1點至2點登場，正方代表人為黃士修，反方代表人為曾文生。反萊豬公投於3點至4點舉行，正方代表人為林為洲，反方代表人為陳吉仲。公投綁大選公投為下午5點至6點，正方代表人為江啟臣，反方代表人為陳宗彥。珍愛藻礁公投於下午6點30分至晚間7點30分舉行，正方代表人為陳憲政，反方代表人為王美花。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

中選會呼籲，民眾進入投票所前，先瞭解各公民投票案相關內容，事前審慎考量，進入投票所即可決定要投同意或不同意，以加快圈票速度。

110年全國性公民投票案第17案至第20案主文包括：第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電；第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品；第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行；第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

110年公投意見發表會各場次直播網址為：https://web.cec.gov.tw/referendum/hearing/110rmedia。

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