秋鬥12天行腳周六登場 從屏東出發一路赴凱道會師

一年一度的秋鬥遊行本周六（13日）登場。秋鬥團體今舉行記者會宣布，早上9點從屏東火車站出發，一路步行走過西部13縣市，從「台灣尾走到台灣頭」，最後在12月12日回到台北凱道遊行會師，今年秋鬥訴求「反獨裁、護民主、拚公投」，盼民眾在12月18日投下公投票。

醫師蘇偉碩指出，今年秋鬥的共同訴求是動員全體公民，在12月18日以投票為行動，保護台灣珍貴的藻礁生態、反對開放含有萊克多巴胺的毒豬進口。秋鬥總召黃德北說，過去一年來，領導人不顧民意，國會獨大、在野貧弱，執政黨宛如獨裁專斷，在萊豬和藻礁案只看見執政者踐踏程序與民主的蠻橫。

珍愛藻礁公投發起人潘忠政表示，藻礁公投推動聯盟是雜牌軍，他們缺人、缺錢，公投能成案，全靠自主公民無條件的參與協助。秋鬥團體願聲援藻礁公投，以一個月的時間步行為藻礁公投宣傳，他非常感動。這場公投是思辨和抉擇的公民運動，期待大家共同努力讓藻礁永存。

秋鬥總指揮林子文說，此次從屏東到雲林為期12天行腳，每日上午7點半在火車站或廟口集合宣講，8點出發，行走時間長短不拘，歡迎民眾一起加入。本周末在高雄鳳山、三民區各有一場宣講集會，將邀請民進黨高雄市黨部派員參與辯論公投，如果沒人來，他們就和行政院長蘇貞昌和高雄市長陳其邁的人形立牌「辯論」。 圖／秋鬥提供 圖／秋鬥提供

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