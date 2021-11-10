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藻礁之亂延燒！國家地理雜誌慘被出征 藍綠支持者隔空戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
四大公投12月18日登場，相關議題引起民眾熱烈討論。圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。 本報資料照片
四大公投12月18日登場，相關議題引起民眾熱烈討論。圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。 本報資料照片

國家地理雜誌11月一篇「藻礁，何去何從？」的專題報導，掀起了藍綠兩黨支持者們的論戰，不斷在其臉書留言區留下「四個不同意」或「四個同意」言論，試圖擁護己方立場。

搭上近來火熱的「四大公投」議題，國家地理雜誌在臉書粉絲專頁上分享一篇和藻礁相關的專題報導，文中寫道「以殼狀珊瑚藻為主建造的藻礁，千年來守護著桃園的海岸。保育、政治、能源、經濟等複雜因素，如何讓藻礁陷入泥淖？」

貼文一出，民眾對議題並無更深的討論，反而引來大批藍綠擁護者進行政治爭論，「台灣國家地理雜誌現在是一連串逼人退追的報導？」、「你在這裡發廢文和上班的電，是哪來的？」、「四個同意打臉塔綠班」、「四個同意臺灣更有力」。

對此，網友感嘆「太苦了，這也能被出征」、「來看看科學文章被出征」、「說現在不適合刊登這議題，那哪一天國家地理雜誌談核電不就再罵一次」、「笑死，國家地理頻道不能談論地理」、「公投的價值就是讓民眾討論重要議題，有專業背景的雜誌提出一般民眾不知道的觀點很好啊」。

國家地理雜誌11月一篇「藻礁，何去何從？」專題報導，掀起了藍綠兩黨支持者們的論戰。圖／翻攝自國家地理雜誌臉書
國家地理雜誌11月一篇「藻礁，何去何從？」專題報導，掀起了藍綠兩黨支持者們的論戰。圖／翻攝自國家地理雜誌臉書
國家地理雜誌11月一篇「藻礁，何去何從？」專題報導，掀起了藍綠兩黨支持者們的論戰。圖／翻攝自國家地理雜誌臉書
國家地理雜誌11月一篇「藻礁，何去何從？」專題報導，掀起了藍綠兩黨支持者們的論戰。圖／翻攝自國家地理雜誌臉書

公投 藻礁

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