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公投滿18歲可投票 高雄藍綠各出招爭取首投族

中央社 / 高雄10日電

年底將舉行4大公投，今年8月28日前年滿18歲者即可參與投票。為爭取支持，民進黨高市議員邱俊憲掛起鎖定首投族看板，國民黨則將透過社群媒體等管道宣傳，籲首投族投票。

邱俊憲今天在臉書表示，12月18日4大公投，只要今年8月28日以前滿18歲即可參與投票。為了提醒民眾注意公投投票資格已修正為18歲，他商借地點懸掛宣傳看板，呼籲首投族要踴躍投票。

根據高雄市選委會初步估計，年底公投投票，全高市投票權人數約236萬餘人，共設立2022個投開票所。邱俊憲說，預估全國此次公投18歲至20歲的選舉人數約近60萬人，這將是影響公投結果的重要因素之一，所以他要拜託大家踴躍投票，「4個不同意，台灣更有力」。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮接受中央社記者訪問表示，爭取首投族支持很重要，會透過各地宣講、社群媒體宣傳等管道，讓過去較信任民進黨的年輕首投族，能體認到民進黨在這次公投主張上的昨是今非。

曹桓榮近日在小港區某活動中心宣講，盼民眾投下「4個都同意」，曹桓榮說，4項公投有2項是民團發起，而民進黨過去與這些民團站在一起，現在卻違背自己過去主張，國民黨必須讓年輕人明白民進黨的表裡不一。

公投

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