《四大公投系列四之1》正反意見各有理 藻礁、能源難兩全

台灣珍貴藻礁要不要保護？保護了藻礁，卻沒有賴以生存的能源，台灣該如何繼續走下去？同意藻礁公投者認為，應該把珍貴的藻礁留給下一代，因為它也是有價值的資產；反對藻礁公投者則認為，失去能源，台灣徒有藻礁，又有甚麼用呢？台灣目前最迫切的需求是能源。

不蓋三接會缺電嗎？

經濟部政務次長曾文生表示，天然氣第三接收站一但時程延後，大潭電廠2部共220萬瓩機組自2023年起將會無氣可用，影響近6%整體供電的備用容量。除此之外，也將使絕大部分電力由南往北、由中往北送，增加電網負擔及故障頻率。倘若北部電網不穩，擔心衝擊包含竹科、台北、新北等地近1000萬人口用電。

不過綠色消費者基金會董事方儉認為，目前所謂220萬瓩影響整體備用容量6%，可以220萬瓩除以6%得到3666萬餘瓩，並改以國際間慣用的吉瓦（GW，為109瓦特），相當於36.666吉瓦。方儉表示，若尖峰為36.7吉瓦，尖峰備用則是5.5吉瓦，兩者相加等於42.2吉瓦，即是瞬時間尖峰的用電量。他表示，此一數量並非全年或全天的用電量，曾文生的說法是「以偏蓋全」。

為何選在藻礁上

經濟部指出，2015年行政院因應天然氣需求，提出興建第三天然氣接收站計劃，之前已通過環評的觀塘，因為緊鄰大潭電廠、且已通過環評、僅須做環境影響差異化分析，最重要目標是趕上2025年供氣。

因為天然氣接收站並不是直接蓋在藻礁保育區上，只是施工期間、營運之後港區周遭的突堤效應，可能會導致淘蝕或淤砂對於藻礁會產生的影響。

環團卻不這麼認為，指出三接施工過程中有新增填區，絕非僅使用2003年之前已開發的既有填區，且三接由工業區與工業港兩案組成，依環評資料，工業港將新增填海造地21公頃，且會設置碼頭海堤及北防坡堤、浚挖航道及迴船池，影響總水域面積為913公頃，已經嚴重傷害到大片面積的藻礁生存。

可以換台北港嗎

環團認為，中油自己評估觀塘海象比台北港還差，估計一年有53天無法營運，會造成冬季大潭電廠斷氣的高風險，且因大潭和台中海象常常連動，如此靠近的地區多蓋一個接收站，並無法分散風險，反而若是遷址到台北港，不但有許多現成閒置土地可供使用，經濟效益高，台北港建港成本還比觀塘省約70億元。

經濟部長王美花回應表示，台北港還沒做過環評，且港區還需要填海造地，而在陸管海管的設置方面難度都很高，需要再耗時11年。

中油也反對表示，台北港地質環境影響，輸氣管線工程的維護以及施工難度很高，且需要當地居民同意。另外，因鄰近飛彈基地，也需要國防單位同意，問題不是那麼單純。

https://www.anntw.com/articles/20211109-su87

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