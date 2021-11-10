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《四大公投系列四之3》藻礁民調兩極化 學者認為資訊不足

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

藻礁公投距今剩下40天，正反進入激辯，民調也出現兩極化趨勢，公投領銜人潘忠政認為「是好現象！」不過前環保署長魏國彥憂心，藻礁議題的科學面似乎探討不足，整個議題在激化下走向政治思維，資訊不足導致失焦，很難讓民眾下正確判斷。

民調兩極化

台灣民意基金會曾在10月26日做出的公投民調顯示，同意藻礁公投者有4成7，反對者2成9，沒意見的2成2；接著東森民調於11月4日做出民調發現，同意藻礁公投者超過5成，反對者上升到3成5，沒意見下降到1成4。顯示同意者和反對者雙雙上揚，有明顯激化之勢。

潘忠政表示，這是一個好現象，代表有愈來愈多人注意到這個議題，也在了解議題後，做出自己的判斷，和早期他四處宣傳，大家卻漠不關心或是對藻礁無認知的狀況，相比之下改善很多，他很樂見。

科學面探討不足

魏國彥表示，現在大家都在討論能源不足需要三接、藻礁生態需要保護這二選一的難事，但是沒有深入去探討地質和生態環境這件事，例如有人說要「異地孕育」就很失焦，因為藻礁是一種生態系統，不是瀕臨絕種的生物，如何轉移？

此外，早期藻礁一直是被覆蓋的，因為石門水壩的攔沙及三接工程的建堤阻沙，使得藻礁逐漸被浮現出來，三接工程是否會影響藻礁的成長，以及往外推的工程是否就不會傷害藻礁的相關調查及數據報告，未見被政府和環團揭露，只是一直朝向政黨對決發展，民眾投票前顯然有資訊上的不足，這種情況下去投票，結果影響卻是很大。

疑官商勾結

潘忠政表示，他長期與桃園縣政府溝通協調，不論是替換，或是以《文化資產保育法》為由，請求暫停施工，並由地方或中央啟動自然地景審議，但地方和中央推託不肯，不斷與環團周旋，就是不放觀塘這個據點，讓人覺得「鬼影幢幢」，疑有官商勾結之嫌。

桃園縣長鄭文燦則認為，「政府的努力不該被抹煞成藻礁破壞者！」他說馬英九總統在2015年時決定封存核四，同年核定中油三接投資計畫，當時藍營縣長跟6藍委都沒反對，經濟部長還來拜託他支持。蔡英文總統上任後改為離岸接收，土地使用的面積也從原本232公頃大潭海岸縮減到剩下23公頃，且都是已開發區，還外推更廣，一切作為都在保護藻礁，卻被人顛倒是非。

https://www.anntw.com/articles/20211109-83Mr

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