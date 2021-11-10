《四大公投系列四之2》藻礁爭議緣起 生態和能源面臨抉擇

面對全球性能源缺乏，台灣的能源轉型是必然趨勢，用天然氣及其他綠色再生能源取代燃煤、核電，是政府解決能源危機的方案之一，三接天然氣工程完成可補足台灣北部電力的不足，但要不要犧牲富有歷史、文化意義和台灣獨特性的藻礁生態景觀興建三接，公投「珍愛藻礁」讓人陷入兩難。

政府追求非核家園

政府為了實現2025非核家園，使能源永續發展，積極籌畫能源轉型。因台灣能源仍以火力發電為大宗，其中又以燃煤發電為主，燃氣發電為輔，燃煤造成的空汙危害，遠大於燃氣，因此政府計畫將燃氣發電比例提高，達成非核家園、2025年50%燃氣、30%燃煤、20%再生能源的目標。

台灣已有2座天然氣接收站，分別在台中及高雄，為有效提升天然氣供應的安全度和可靠度，2017年中油決定在桃園的觀塘工業區（港）新建液化天然氣接收站（簡稱「三接」），預估2025年完工，2022年10月起供應台電大潭電廠新增燃氣機組所需天然氣，確保北部電力供應穩定、減少空汙。

三接衝擊藻礁生態

當初選擇觀塘理由是，一方面鄰近大潭發電廠，滿足電廠2022年擴建後的天然氣需求，另一方面可減少南電北送的成本。

不過，三接規劃卻將覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，直接衝擊大潭藻礁生態發展；相較西部海岸普遍為沙岸，大潭藻礁是全台規模最大且最完整的礁體，根據環團資料，至少有7600年歷史，才能生長到如此壯闊的面積。且藻礁內含有稀有保育類「柴山多杯孔珊瑚」，環團認為讓藻礁在地質與生態上，有保存的必要。

首宗生態保育公投

2018年10月8日三接環評通過，引發環團不滿，認為欠缺程序正義，形容這是「環評史上最黑暗的一天」；2020年3月28日三接棧橋新建工程工作船斷纜、擱淺，藻礁生態疑遭影響破壞，引起社會矚目，環保團體與桃園民眾同年12月11日發動「搶礁藻礁公投連署」，連署後氣勢高漲，一舉衝破中選會法定門檻。

這是台灣史上第一個由民間發起成案的生態保育類公投，意義不容小覷。對於藻礁而言，海岸建設、工業廢水污染和淤砂掩埋，都會影響生長，也會影響到此棲息的生物，進而影響整個生態系，若中油興建新的天然氣接收站，勢必會破壞目前的藻礁景觀。

但三接工程正在進行中，一旦公投通過，中止所有工程，再重新評估三接地點、與新地點民眾開協調會、協商、再加上環評等，所耗費的時間、金錢和人力、物力，又將難以估算。

https://www.anntw.com/articles/20211109-su87

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