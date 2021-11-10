三接遷離通過燃煤增？盧秀燕：對台中和中部民眾不公平

對於民進黨台中第二選區補選參選人林靜儀和綠營人士提出，公投案的三接遷離一案若是通過，燃氣發電的137億度缺口需要多500萬噸的燃煤來填補，因此應該反對這個公投提案。台中市長盧秀燕上午被問到此事時說，全世界各國都在承諾汰煤和汰煤電，台灣政府不應該反其道而行，且對台中市和中部民眾也不公平。

盧秀燕上午為台中市北屯區的「荔枝老樹公園」工程舉辦動工時，在回答媒體記者提問時，做出以上回應。

盧秀燕說，台中市有全國最大火力發電廠，尤其10座機組全部是燃煤，而這次的COP26（2021年聯合國氣候變化大會）特別提到全世界要汰煤、汰煤電，各個國家都在做出承諾以及訂出期程，這是世界趨勢，台灣政府不應該反其道而行，讓我們的機組愈來愈多。

她說，按照現在政府的計畫，台中市的10座燃煤機組沒有辦法拆除，卻還要再增加新的燃氣機組，對台中市和中部民眾來講，是嚴重不公平，也製造很多的空汙，「我們會為這個事情繼續奮戰」。 台中市長盧秀燕上午說，全世界各國都在承諾汰煤和汰煤電，台灣政府不應該反其道而行。記者黃寅／攝影

商品推薦