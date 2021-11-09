公投辯論反核方亮「網紅」牌 點名馬英九江宜樺參戰

四大公投案年底登場，核四商轉案受矚目，11月13日起將陸續舉辦五場電視意見發表會，反核方提出在網路有強大號召力的北市議員「呱吉」邱威傑、苗博雅等名單，希望喚起更多年輕人關注。反核方今天舉辦記者會說明反核四理由，並點名過去推動「以核養綠」公投的前總統馬英九、前行政院長江宜樺參加發表會「正面對決」。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，此次五名出席意見發表會的反核方，只有經濟部次長曾文生參加過2018年以核養綠公投意見發表會，其他名單都未重複，就是期待反核運動更多元、納入不同年齡層；意見發表會不是要爭輸贏，而是要討論事實，核四核災風險高，且要十年以上才能運轉，民眾只要有清楚資訊就能做出正確判斷，不要重演2018年「公投小抄」的惡夢，終結台灣40年來的「核四幽靈」。

邱威傑表示，他經歷過解嚴跟戒嚴，反核運動從「社會邊緣人」一度走到社會主流，但近十年又有所改變，很大關鍵是部分擁核方喜歡用假消息混淆視聽，如台北市議員侯漢廷就誤信謠言，近日在總質詢稱歐洲已將核能視為綠能，雖然歐洲有11國向歐盟提出此建議，但除了法國以外其他十國為斯洛伐克、克羅埃西亞等非歐盟原始會員國，而主導歐盟的德國早就帶頭反對核能，從未將核能視為綠能。

苗博雅表示，核四無法運轉發電，在台灣長年來一直是藍綠兩黨共識，核四興建至今歷經兩次政黨輪替，無論民進黨執政或馬英九時期都無法通過安全測試，馬任內甚至封存核四，七年後竟然為了政治鬥爭把明明知道絕對不能用的東西拿來公投。即使公投通過，台灣換來的也不是安全可用的核電廠，只會追加800億元以上經費、至少等待十年時間後，再次得到「核四無法使用」的同樣答案，重啟核四不是開啟發電廠，而是開啟超巨型錢坑，由納稅人付出代價。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，中選會意見發表會雖已公布參加名單，但前三天都還可以換人，希望過去極力推動以核養綠的馬英九、江宜樺等人上場；支持核能並非壞事，但公投要討論台灣適不適合核能及核四問題，核四30、40年來都無法通過安全測試又封存7年，底下還有斷層，即使公投真的通過也難以啟用，很多人以為投完票就可以啟用核四，根本是天大謊言。

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