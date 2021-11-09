公投議題討論冷 藍青年組團宣講撐民主

12月18日公投將舉行投票，「青年挺公投撐民主陣線」今上午舉行記者會指出，由於公投因疫情延期，加上執政黨不斷混淆視聽，很多民眾不知道公投主題及投票日，需要加大宣傳力度，他們希望透過「挺公投、撐民主」的理念，向年輕朋友宣揚與講述1218公投的價值。

「青年挺公投撐民主陣線」由青年和年輕政治工作者共同發起組成。發起人詹為元指出，4項公投案應回歸理性價值與立場討論，不應該是因立場與政府相左，就要被民進黨政府綁架成「4個不同意」。年輕人具有獨立思考的能力，絕不是聽從標語式口號的投票部隊。

詹為元表示，民進黨經常用荒謬邏輯欺騙民眾，就像進了萊豬說民眾有選擇的自由，可以自己選擇不要吃就好。民進黨若一意孤行的推動違背主流民意的公投立場，強逼民眾吃萊豬、破壞藻礁、吸火力電廠的廢氣，最終只會離人民越來越遠，年輕人也會看破民進黨手腳。

東吳政治系大一生，也是團體中最年輕的成員蘇上允質疑，現在的青年已不會再被毫無實質內容的口號吸引，都是針對各議題的優缺點討論，真正理解內容後才做決定。民進黨卻為了自己的政治利益與人民作對，更因無法提出論述，搬出抗中保台大旗，企圖糊弄民眾。

青參會理事長陳冠安提到，公投綁大選在這次公投案中雖看似沒有特色，卻低調在各家民調裡保持前茅的支持率，在台北智會的數據，更是年輕人最支持的公投議題，高達7成同意。

詹為元說，接下來他們會以網路或實體方式舉辦全台宣講，希望跳脫政黨對決，透過辯論或論述形塑自身對公投的價值跟立場。

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