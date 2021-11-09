快訊

公投說明會朱立倫陣前換將犯大忌 黨內嘆不知為何而戰

國軍恢復1年期徵兵？史順文：不會由國防部主動發起

公投議題討論冷 藍青年組團宣講撐民主

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
青年挺公投撐民主陣線喊出「WE YOUNG、WE VOTE」的口號。圖／青年挺公投撐民主陣線提供
青年挺公投撐民主陣線喊出「WE YOUNG、WE VOTE」的口號。圖／青年挺公投撐民主陣線提供

12月18日公投將舉行投票，「青年挺公投撐民主陣線」今上午舉行記者會指出，由於公投因疫情延期，加上執政黨不斷混淆視聽，很多民眾不知道公投主題及投票日，需要加大宣傳力度，他們希望透過「挺公投、撐民主」的理念，向年輕朋友宣揚與講述1218公投的價值。

「青年挺公投撐民主陣線」由青年和年輕政治工作者共同發起組成。發起人詹為元指出，4項公投案應回歸理性價值與立場討論，不應該是因立場與政府相左，就要被民進黨政府綁架成「4個不同意」。年輕人具有獨立思考的能力，絕不是聽從標語式口號的投票部隊。

詹為元表示，民進黨經常用荒謬邏輯欺騙民眾，就像進了萊豬說民眾有選擇的自由，可以自己選擇不要吃就好。民進黨若一意孤行的推動違背主流民意的公投立場，強逼民眾吃萊豬、破壞藻礁、吸火力電廠的廢氣，最終只會離人民越來越遠，年輕人也會看破民進黨手腳。

東吳政治系大一生，也是團體中最年輕的成員蘇上允質疑，現在的青年已不會再被毫無實質內容的口號吸引，都是針對各議題的優缺點討論，真正理解內容後才做決定。民進黨卻為了自己的政治利益與人民作對，更因無法提出論述，搬出抗中保台大旗，企圖糊弄民眾。

青參會理事長陳冠安提到，公投綁大選在這次公投案中雖看似沒有特色，卻低調在各家民調裡保持前茅的支持率，在台北智會的數據，更是年輕人最支持的公投議題，高達7成同意。

詹為元說，接下來他們會以網路或實體方式舉辦全台宣講，希望跳脫政黨對決，透過辯論或論述形塑自身對公投的價值跟立場。

公投

延伸閱讀

《四大公投系列三之2》公投綁大選自打臉 藍綠立場互換

《四大公投系列三之3》綁大選若通過 學者：恐遭政府冷處理

民眾黨公投民主戰車起跑 上百黨員集結立院嗆民進黨

反擊藍營公投綁大選 民進黨團：丁守中曾說公投亂大選

相關新聞

公投辯論反核方亮「網紅」牌 點名馬英九江宜樺參戰

四大公投案年底登場，核四商轉案受矚目，11月13日起將陸續舉辦五場電視意見發表會，反核方提出在網路有強大號召力的北市議員...

林姿妙反對重啟核四獲讚聲 綠營憂中間選票「去了了」

針對四大公投議題，宜蘭縣長林姿妙率先跳出來反對重啟核四，雖然被說與國民黨的主張唱反調，但是在地方基層普遍獲得讚聲，多位縣...

新北廠區沒有地方儲放核廢料 林右昌：反對核四重啟

四項公投案12月18日投票，基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會，被問到對核四是否重啟的態度時表示，反對核四重啟，新北廠...

不用蓋核五 黃士修：核四廠有預留空間可蓋3、4號機

重啟核四公投引發朝野攻防，國民黨立委羅明才今在立院主張，既然朝野對核四沒共識，應規劃蓋核五電廠，再遭行政院長蘇貞昌質疑。...

國民黨：神主牌變鳥籠 民進黨昔推動公投今扼殺公投

年底即將進行四大公投投票，國民黨今舉辦「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」記者會。文傳會副主委林家興指出，2017年...

影／青年團體呼籲四大公投回歸理性價值

由大學生、社會青年等發起的「青年挺公投撐民主陣線」上午舉行成立記者會，呼籲年底四大公投議題應該回歸理性價值與立場的討論，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。