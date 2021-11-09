《四大公投系列三之1》公民權保衛戰！學者交鋒公投綁大選

公投綁不綁大選，影響的是投票率，兩黨各自對於己有利的選擇說服選民，只是理由是否合乎邏輯，有待民眾判別。支持公投、大選同時進行的學者認為，兩者一併進行可提高投票率、也節省選務成本，對民眾而言更是跑一趟投票所就能解決的好事；但反對兩者合併的學者則批評，公投綁大選是政治操作，兩者分開投才能確保民眾討論時不受選舉情緒影響。

學者兩派論戰

針對公投綁大選，支持與反對派的主要衝突點在於「會不會造成選務混亂與額外經費支出」、「哪一派才是國際常態」以及「怎麼做比較能保障公民權」，而學者的說法也相當分歧，彼此都認為立場相反的一方將為「民主送終」。

支持公投綁大選的東華大學教授施正鋒對本報記者強調，公投作為彌補代議制缺陷的直接民主制度，「與大選合併進行才是國際常態」，也才能提高公投的投票率，並確保其正當性，也是最節省經費的做法，就算兩者合併進行造成投票時間拉長，「那也不該無視制度設計原理、捨本逐末」、「這樣有尊重國家嗎？」

但密西根州大政治學博士陳方隅則在臉書指出，公投即使不綁大選，與公民權是也不會被剝奪，並反駁強調「公投綁大選從國際經驗來看是例外中的例外」，更以歐洲為例指出，1940 至 2007年間，15個歐洲國家、共116次公投，只有１次是公投綁大選，更進一步強調，公投能不能保障民眾的公民權，癥結點應該是「人們到底有沒有機會參與到整個討論的過程中？」

藍、綠營昨是今非

針對公投綁大選，國民黨認為可拉高投票率、實踐公民參與，還能降低行政成本，絕對是利大於弊。現任民進黨黨主席蔡英文則在下鄉對民眾說明公投綁大選時，重提 2018 年九合一大選合併十項公投、最終邊投票邊開票的亂象，「把公投和大選分開，是希望做決定時，民眾可以理性讓公共政策決定更周延，不會被選舉激情影響，所以公投綁大選，一定要蓋『不同意。』」

但過去民進黨在 2018 年、九合一大選合併十項公投慘遭滑鐵盧前，可說是以公投的死忠支持者，總統蔡英文 2016 年上任後，旋即於 2017 年將公投綁大選明文入法，並下修公投提案、成案與通過門檻，投票資格年齡也從 20 歲下修為 18 歲。當初民進黨立委於議場稱，相關修法是「人民作主、還政於民」的象徵，更能保障公民權。

當時仍對公投綁大選抱有疑慮的國民黨則在該次修法時指出，2017 年的修法給行政部門公投綁大選的機會，且恐讓民眾一次拿到十數張的選票，導致選務混亂，也擔憂引發爭論的重大政策會在政黨與民團操作下成為公投案，造成另類的朝野或藍綠對決。

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