《四大公投系列三之2》公投綁大選自打臉 藍綠立場互換

曾在 2017 修法通過，將公投綁大選明文化的民進黨，因 2018 年的遭反日本核食、廢止電業法非核家園條文等公投案打臉，又於隔年修法，將兩者脫鉤，如今則傾全黨之力反對公投綁大選；有趣的是，曾在 2004 年反對陳水扁政府將公投綁大選的國民黨，卻成了搖旗吶喊綁大選「守護公民權」的支持者。

歷來公投都綁大選

台灣自 2004 年以來，共執行了 4 次、總計 16 項的公投，每次都與地方或中央大選合併進行，在陳水扁政府的八年執政下，更先後進行了包括 2004 年的「強化國防」、「對等談判」及 2008 年的「台灣入聯合國」、「務實返聯」等「與總統大選共同進行」的公投案，其中國民黨在 2004 年明確表示反對公投綁大選。

但即使與地方首長、立委選舉、總統大選合併進行， 2004 年、2008 年的六項公投案都因為投票人數未達選者人數的一半，而淪為「鳥籠公投」，即使各案的同意數都多於不同意，仍以否決告終，一直到 2017 年民進黨修法調降公投門檻、將公投綁大選明文入法後，台灣才在 2018 年與九合一大選合併進行 10 項公投時，首度、且一次出現 7 項公投通過的案例。

然而，這 7 項公投最終幾乎都淪為政府施政參考用的超大型民調，只有直接涉及「電業法第95條第1項」存廢的非核家園公投具有強制力、使該項條款遭到廢止。其餘如「立專法保障同志權益」等公投案，蔡英文政府不是愛理不理，就是提出草案後，船過水無痕，成為政府參考資料。

公投法都是由民進黨修

此外，回顧過去台灣公投法的修正，首次與公投是否綁大選相關的是 2017 年、由民進黨立委主導的，三讀通過「公投綁大選明文入法」，且大幅調低公投案立案與通過的標準，當初民進黨立委更在立院議場高舉字卡，稱本次修正案是「人民作主，還權於民」的表現。

隨著公投立案、通過門檻降低，蔡英文政府執政下的 2018 年出現 10 項公投一併表決的盛況，與九合一大選合併進行，但本次因公投案過多、選務規劃缺失，導致本次開票出現民眾邊投、選務邊開票的亂象，而其中《反日本核食》、《廢止電業法非核家園條文》等不利於民進黨執政的公投也紛紛過關，促使民進黨決定於隔年再度修公投法。

2019 年的公投法修正草案再度於立院三讀通過，明定「公投可與大選脫鉤」，且明定八月第四個星期六為「公民投票日」，且兩年進行一次。該草案通過後，前總統陳水扁更因此批評，民進黨將會因為本次「為了政黨的選舉利益，不惜開民主倒車」的修正付出慘痛代價。

國民黨態度逆轉

時至今日，最一開始反對公投綁大選的國民黨，反而成為此一慣例的堅實擁護者，國民黨立委江啟臣於今年發起連署、並於 5 月 27 日由中選會公告成立公投第 19 案，要求公投應優先與全國性選舉同時舉辦，更強調投票是人民基本權利，「民進黨不要阻礙台灣人民依憲法保障的民主權利！」

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