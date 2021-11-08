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反萊豬若通過 官員：恐增CPTPP難度

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院8日針對CPTPP議題，邀請外交部、國家安全局局、經濟部、經貿談判辦公室與農委會，進行大陣仗備詢。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）
立法院8日針對CPTPP議題，邀請外交部、國家安全局局、經濟部、經貿談判辦公室與農委會，進行大陣仗備詢。（Photo by 簡嘉佑/台灣醒報）

台灣在萊豬議題是「未戰先降」！藍委陳以信激動說，中、英申請加入組織時，也沒有開放進口萊豬。外交部常務次長俞大㵢回應表示，CPTPP所有成員國都已允許美國萊豬進口，我國也須符合此標準。綠委羅致政設問，台灣如果真的通過反萊豬公投，會對加入CPTPP造成什麼影響？經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮直言：「增加難度！」

萊豬關乎「誠信」

立法院8日對台灣加入CPTPP議題進行大陣仗報告，邀請外交部、國家安全局、經濟部、經貿談判辦公室與農委會備詢。多位立委關切進口萊豬與加入CPTPP的關係，如江啟臣拍桌表示，法典標準（Codex）為成員「自願性」採用之建議性質，並非強制性的國際標準，不該因此作為進口萊豬的理由。

陳以信激動地說，「CPTPP中哪一個國家提出，台灣想加入CPTPP，討論過萊豬議題？」、「沒有一個國家要出口萊豬到台灣，為什麼要跟我們討論萊豬的議題！」他補充，中國、英國沒有為了要加入而開放萊豬，而台灣卻先脫盔棄甲、未戰先降。

外交部次長俞大㵢表示，CPTPP所有成員國都已允許美國萊豬進口，我方也須符合此標準，至於英國與中國，「他們也要面對這個問題」。楊珍妮則多次表示，CPTPP公開表示歡迎「高標準」的國家，而台灣須遵守國際談判是誠信原則，向其它會員國展現自己是值得信任的夥伴，但CPTPP不會就萊豬個案進行討論。

如果公投禁止萊豬

日前10月公投民調結果顯示，有68%的民眾同意禁止萊豬進口，為四項公投案中最有可能通過的一案。羅致政提問說，如果反萊豬公投真的通過，台灣不再進口萊豬的話，是否增加台灣加入CPTPP的難度？楊珍妮表示，「會，而且會增加非常大的難度。」

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