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民進黨加碼宣傳反公投 村里長辦說明會也納補助
年底公投在即，民進黨在全國巡迴辦理「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，民進黨最近發文給各黨公職指出，立委、縣市議員由補助一場增加為補助兩場，原先未列入補助範圍的鄉鎮市民代表及村里長等，每位補助辦理一場，補助金額為2千元。綠營人士指出，深入到村里長，讓全黨上下都動起來，相信公投宣講會更有利。
民進黨部發文給各縣市黨部、立法委員、縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長有關「四個不同意台灣更有力」公投說明會及懸掛宣傳看板調整補助。
公文指出，今年10月27日第19届第8次中央執行委員會會議决議辦理「四個不同意、台灣更有力」行動計畫，其中「全國基層說明會」向民眾說明四項公投核心問題及對國家發展的影響。因計畫公布後，基層反應熱烈，11月3日第9次中央執行委會會議宣布行動計畫加強方案，擴大規模加強宣傳，故原先立委、縣市議員由補助一場增加為補助兩場。
公文指出，原先未列入補助範圍之鄉鎮市民代表及村里長等，每位補助辨理一場（人數需約50人），補助金額為2500元，另外為使公投議題宣傳獲致更大效益，亦同步增加公職懸掛看板補助金額。
其中掛户外實體看板，每人最高補助由原先的2萬5000元增加至5萬元，看板上架期限亦延長至11月22日，逾期不予補助。於所有場次辦理結束或看板完成懸掛後，統一由各縣市黨部來函组織部申請核銷補助。
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