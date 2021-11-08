反萊豬公投結果 民團：可成談判籌碼

行政院長蘇貞昌日前稱進口萊豬與CPTPP大有關係，農委會主委陳吉仲也說「反萊豬就是反美豬」。但學者施威全對此表示，政府在與美經貿談判時受到壓力，正可以藉國內民意作為談判的籌碼，不該用「以大局為重」等手段打壓民意，「到底國人吃萊豬可以換來甚麼經貿利益？政府應該說明白。」

下個月的反萊豬公投，農委會主委陳吉仲6日在一場座談會上表示，要民眾都投不同意票，並說「反萊豬，客觀上就是反美豬」，但「民間反瘦肉精毒豬聯盟」8日再度公開向陳吉仲喊話，要求公開辯論，並說從去年立院公聽會時邀請至今仍迴避，陳主委別只敢面對同溫層，不敢回應務實的問題。

民意可成談判籌碼

對於日前蘇院長表示，反對萊豬進口，台灣恐怕無法加入CPTPP的說法，繼趙少康提出「美國不是成員國」說法後，留英博士施威全8日也表示，正在申請加入CPTPP的英國至今仍禁止萊豬， 他說：「萊豬開放與國際食品標準無關，與美國的政治交往有關。」

施威全並舉例20多年前，蔡英文總統還是WTO國家談判隊成員時，曾因一場失敗的米酒談判，造成當時台灣一瓶米酒從20元漲到120元。

施威全指出，台美經貿協定談判出現障礙，台灣人民正用公投幫政府解決問題，政府正可順勢而為，以此民意作為與美談判籌碼，但是蘇院長卻要全國人民體諒、以大局為重，要大家吃萊豬，讓台美談判更順利？「到底萊豬換來了甚麼經濟利益？政府一直沒說清楚，是否密室政治交易？還是與台灣福祉無關！」

談判用科證後盾

王文心博士則表示，政府以參加CPTPP作為藉口，誤導國人入會條件是必須開放萊豬進口，但實際上，CPTPP並沒有要求會員國在萊克多巴胺的肉品上都要遵循相同的標準。像是澳洲、紐西蘭和馬來西亞，這些國家是CPTPP會員國，其國民以牛肉為主食，他們以文化背景為由，也都沒有進口萊豬。

王文心強調，根據世界貿易組織的精神，各國政府對含萊劑肉品可以進行風險評估，不論依據現有的科學實證進行風險評估（像是歐盟），或者自行在國內進行科學研究（像是中國及俄羅斯），都可以來作為禁止萊劑肉品進口的依據。

蘇偉碩醫師則表示，蘇貞昌和陳吉仲都在欺騙國人，不管是WTO或是CPTPP的規則，都沒有規定加入前或加入後必須絕對遵照國際食品標準，所有規則都明訂各國可以依據風險評估和科學證據，制訂比國際標準更嚴格的食品安全標準。

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