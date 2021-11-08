核廢料難解、有斷層疑慮 原能會：核四重啟機率為零

年底四大公投登場，核四商轉案受關注，今天立法院多名立委質詢公投通過後，核四重啟的可能性，原能會主委謝曉星表示，過去評估核四重啟保守估計至少要十年以上時間，但核廢料問題無法解決、加上核四廠區又有斷層，「重啟機率為零」。

立法院教育及文化委員會今天審查原能會施政計畫及預算，多名立委聚焦核四公投議題。民進黨立委張廖萬堅表示，根據核子反應器設施管制法，「核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料；裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉」，因此依法即使核四公投通過後，仍要通過相關安全評估才可以運轉。

張廖萬堅說，核四商轉公投同意方主張，核廢料有97%仍是可利用能源，只要2至3年就可以商轉，以原能會立場如何看待？謝曉星說，保守估計至少十年，2至3年當然不可能，針對核四重啟問題，會尊重公投的民意展現，但或許要務實一點。

民進黨立委黃國書說，核四廠過去在申請建照時就有諸多問題，加上現在監察院也認為廠區內有2公里的S斷層，並不符合美國對於核能廠的選址準則，必須要加以把關，若核四商轉公投通過、台電也提出重建申請，核四有無重啟機率？謝曉星說，即使如此，核四重啟機率仍為零。

民進黨陳秀寶說，前總統馬英九在任內封存核四，最近卻說封存核四是為了未來要啟封，但當初核四因為有重大安全疑慮才封存，現在安全疑慮根本尚未解除，核四不但是多年的拼裝設備，台灣又位於地震帶，原能會應該積極提供專業意見，不能讓反復無常的政治操作徒增社會風險。

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