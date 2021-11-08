核四公投通過後怎辦？ 原能會跳針 藍委怒拍桌

年底四大公投登場，核四商轉案受關注，國民黨立委李德維今天要求原能會主委謝曉星說明，若核四公投通過後應有哪些管制作業？謝曉星沒有具體回應，僅強調會做好管制、也會尊重公投，但又強調台電根本沒有提出重啟建照，此問題「邏輯不通」，李德維怒拍桌，批評原能會連職權都說不清楚，「根本不需存在」。

立法院教育及文化委員會今天審查原能會施政計畫及預算，李德維質詢指出，國際原子能總署署長葛羅西近日表示，氣候危機可能給核能帶來新的生機，核能可加快從化石燃料過渡的速度，原能會應該對此表達立場。

謝曉星表示，國際原子能總署先前早就談過類似議題，以再生能源觀念來看，核能不是綠能，因為核廢料會造成很大問題，以低碳角度，基本上相對是乾淨能源，但台灣除了有核廢料問題以外，台灣屬於地震帶，核一、核二甚至核四下方都不斷有新事證出現，站在核安管制立場，寧可信其有不可信其無，當然要徹底調查，「現階段台灣不適合發展核電」。

李德維質詢，公投如果過了原能會應有哪些相關管制作業？如果核四真的重啟，原能會足以應付？謝曉星沒有具體回應，僅不斷表示，原能會會做好相關管制工作，也會尊重公投結果，該做的事也會做，但問題是台電根本沒有提出重啟建照的申請，「你的邏輯不通」。

李德維拍桌怒批，原能會連法定職權該做什麼都不肯說，「如果你今天的態度是如此，原能會根本不需要存在」。

國民黨立委林奕華說，依據葛羅西說法，核能現在在談判桌上有一席之地，國際原子能總署也提出2050淨零碳排的措施包括停止投資天然氣及石油開發案，原能會應該說明未來核能發展趨勢，「敞開心胸看看問題」，不要政治化。

謝曉星說，原能會立場是針對核安問題，只要有核能電廠就要做好管制工作，能源政策必須回到目的事業主關機關，但他也認為台灣現在基於核廢料及斷層問題，不適合核能發展。

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