國民黨公投說明會換人 朱立倫改向蔡英文下戰帖

為因應年底公投，中選會將於13、18、24日，12月2、11日辦理5場電視說明會。不過，國民黨不滿自己派出「黃金陣容」，但民進黨卻找律師洪偉勝、發言人周江杰等人對應，認為是「下駟對上駟」，因此決定換上黨內年輕世代對戰。據悉，黨主席朱立倫將不參加說明會，轉向蔡英文總統下戰帖，若蔡總統不答應，就「一路喊到1218 蔡英文不敢戰！」

國民黨計畫公換原訂主講人為公投綁大選的黨主席朱立倫、國民黨立院黨團總召費鴻泰、台北市議員羅智強；反萊豬公投的國民黨副主席連勝文、台南市議員謝龍介。更換成台北市議員張斯綱、鍾沛君、國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊值斗。另外還有一名未定。

國民黨、行政院雙方原定名單，在公投綁大選部分，首場正方代表、國民黨立委江啟臣將與反方代表、內政部次長陳宗彥負責；反萊豬公投正方代表則由領銜人、國民黨立委林為洲與反方代表農委會主委陳吉仲負責。

第二場至第五場，公投綁大選正方代表依序是朱立倫、費鴻泰、教授包正豪、羅智強；反方代表依序是律師洪偉勝（連續兩場）、民進黨發言人周江杰（連續兩場）。

反萊豬公投正方代表依序是林為洲、中廣董事長趙少康、連勝文、醫師蘇偉碩、謝龍介；反方代表依序是陳吉仲、中華經濟研究院法研中心主任李淳、食藥署副署長林金富、民進黨發言人謝佩芬、醫師林應然。

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