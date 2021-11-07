《四大公投系列一之2》核四歷史一次看 12月公投決定命運

核四計畫至今距離首次動工已22年，計畫案雛型更是在40年前就已經提出！核四經歷隨著1986年車諾比核災，引發核災疑慮聲而停工；1999年兩院支持下正式開工；2014年福島核災的影響下，前馬英九總統決定封存核四。而擁核能流言終結者創辦人黃士修提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投，將交由讓人民於12月18日決定核四或停止或商轉的命運。

核四動工又封存

在前行政院長郝柏村仍在任的1980年，核四計畫就已通過。1984年台電又再次提出核四計畫，卻因為外界對核電安全的質疑引發民眾反彈。時任行政院長俞國華於1985年指示，經濟部及臺灣電力公司加強與民眾溝通後，時任總統蔣經國於1985宣布核四緩建，並於同年凍結核四高達79億的預算。在1986年發生車諾比事件，全球各地反核聲浪達到高點，核四議題便沉寂許久。

前總統李登輝任期間，立法院於1992年解凍核四預算，重新開始後續規劃興建。但選定廠址的貢寮鄉民眾依舊不買帳，自行舉行公投，共有96.7%表達反對。不過地方上的抗議似乎效果甚微，立法院依舊於1998年通過支持核四電廠的決議。行政院隨即提出覆議案且通過。核四廠於1999年正式動工。

2000年台灣首次政黨輪替，由前總統陳水扁擔任時任總統，指示「核四再評估」，暫緩核四工程各項採購與工程招標。時任行政院長張俊雄宣布，不繼續執行立院通過的核四預算，導致行政院與立法院的申請釋憲之爭。當時立法院依第520號釋憲結果，確認核能四廠預算具有法定效力。2001年2月14日，行政院宣布核四發電廠正式復工。

日核災促反核聲浪

2011福島核災的影響下，反核聲浪達到高點。前總統馬英九於2014年宣布核四進入為期三年的「封存期」，要確認核四安全無虞後，才開始運轉。2017年封存期滿後，立法院便不再編列封存費用。核四雖然封存，但保持隨時可啟動的狀態，台電因此決定減少人員及拆除核四燃料棒，並於2018年將第一批核四燃料運到美國拆解。

核四啟動由民決定

於2018年九合一大選合併舉行之「廢除電業法95條第1項」公投案，獲得580多萬同意票並多於不同意票，通過此公投案。依公投法規定，自2018年12月2日起，2025非核家園條文自動失效。不過公投通過不代表，核一、二、三廠延役或啟用核四。

黃士修於2019年提出「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投，並於同年12月達到連署門檻，正式成立公投案，將在12月18日交由人民公投決定。以2018年「以核養綠」公投通過為由，說明全國民意已否決政府的非核家園政策，應重啟核四在2至3年內達成商轉。並指則政府以核廢料無法處理、第四核電廠重啟耗時久等理由，拒絕落實「公投」民意。

但總統蔡英文與副總統賴清德都於近日曾公開指出，胡亂拼裝的建築過程為核四將帶來不穩定的風險。賴清德更是直指核四閒置22年至今，如同重新上路的「老爺車」，安全疑慮風險相當大。

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