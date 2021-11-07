《四大公投系列一之3》重啟核四可能嗎？ 台電、專家對質

核四公投若通過，核四重啟的難關都有機會克服？雖台電強調，核四重啟需海外斷層帶來的危險性，且機組長久沒有啟用，需重新進行安檢，二號機更缺少多項零組件，因此重啟難度非常高。但前核四廠長王伯輝強調，當年封存核四，就是為了啟封而準備，強調核四絕對有能力重啟；清大工程與系統科學系教授葉宗洸則推估，核四最快五年、五百億就能讓兩部機組商轉、開始供電。

專家：核四可重啟

對於核四能否重新啟用，前核四廠長王伯輝透過臉書發文表示強烈的信心。他指出，當年台電工程師們協同加拿大的專家，仔細封存核四，就是為了有朝一日重啟核四，設備、儀控、電氣設備至今也都有依照規定定期保養並留下紀錄。

他指出，重啟核四並不會是災難，也沒有買不到備品的問題，近期國內相關單位至電廠查看、檢驗也都發現，核四設備依照當年規劃，管路內部、閥、泵的保存狀況都很良好，而各組設備也都是日立、東芝、三菱重工等廠商原廠製造、經過嚴謹的授權與組裝，絕非副總統賴清德口中的「拼裝車」。

台電：啟封路要 N 年

但台電指出，核四重啟經過縝密評估，推估需時「N+7年」，困難重重，況且相關機組 20 年沒有正常運轉，光是一號機排除萬難重啟可能就需費時十年以上，1777 項零件設備已經拆往核一廠運用的核四二號機啟用更是遙遙無期，何況目前核四尚有多項測試報告尚未通過原能會審查。

新北市市長侯友宜則強調，核四若想重啟，核安、核廢料兩大問題一定要解決。台電強調，目前台灣的核廢料已經存在處理的困難，儲存地點與選址都難以處理，遑論核四重啟可能產生的新核廢料，處理的困難度還會繼續增加。

台電也表示，遭原能會列為管制案的核四廠區內長 2 公里 S 斷層及外海長 93.9 公里活動斷層，都事關核安，雖原能會已要求進行調查工作，但目前因封存而暫緩，再加上與廠家重啟新約談判、廠房結構與設備須耐震評估、安全數位儀控系統汰舊更新、重新申請建照等外在因素，核四要重啟可說是難上加難。

公投過關下一步？

然而，核工專家李四海指出，斷層、核廢料、二號機零件遭拆分、核安問題等都是可以解決的，若公投決定讓核四重啟，最迫切的應是先將核一、核二廠延役，以取得從容的時間佈建核四。另，核廢料雖會持續增加，但在現有的儲存廠區擴建並非難事，「多四十年的量，處理費用、難度相差一點點而已」，而在目前的工業發展趨勢下，未來美國等各大國都有機會提供閒置的儲存場地，為廢料問題解套。

李四海說，核安問題「就像打疫苗一樣」，是一種機率問題，且就碳排來說，核電是乾淨的能源，核四電廠的開發經費雖然可觀，但若與相關的碳排成本一起計算，總體來說還是相當划算的，而台灣為了維持用電的穩定性，勢必需要核能的協助，不然全民與產業界就要面對必是缺電的事實。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸則認為，若公投通過，核四的首要任務就是進行一號機、二號機的重新安檢與啟動測試，其中一號機約需兩至三年，花費約一百億、目前尚未完工的二號機則約需要四到五年即可商轉，要價四百億，五年內就能上線供電，五年五百億就能讓兩部機組商轉供電，過程中則需靠核一、核二延役來避免台灣陷入電力危機。

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