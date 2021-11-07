《四大公投系列一之1》核四正反激辯 缺電問題被放大？

編按：

針對四大公投，民進黨日前宣布預計舉行全國300場以上的地方說明會，而國民黨11月初也已展開街講。民眾在藍綠政黨全體動員的強勢影響下，還能保有自主、理性的判斷嗎？

面對社會上的對立、兩黨各說各話，本報全體記者即日起每天探討一項公投議題的來龍去脈、正反方意見，並訪談專家學者影響層面，請讀者指教。

近來有關重啟核能的議題吵得沸沸揚揚，正反意見不一，支持者認為核災風險根本是人謀不臧、國際上早已有處理高階核廢料技術，但反對者指控，核能一點都不環保，核電也不是綠電，要重啟沒那麼簡單，而且台灣缺電問題不是沒有，而是被刻意放大了。

核災風險

網路上支持核電的網友認為，做甚麼事都有風險，不能因為有風險就不做。例如福島事故中，因海嘯死亡達2萬人，卻無人因核災而死亡。很多核能事故的發生，都是因為人謀不臧，不是出在核電本身，若是所有施工、設計及程序都按照規畫來，核四很安全，核災風險極低。

反對核電的網友認為，台灣的核四建造在斷層帶上，按照國際標準就是不合格。全世界最危險核電廠排行榜，台灣有三座上榜。核災發生，首都要遷走，產業砍掉重練。民進黨立委蘇巧慧指出，核四重啟估計要花10年、800億元才能完成，對減碳沒有立即幫助。

核能環保嗎？

支持者認為，核能發電並不會排放大量的污染物質到大氣中，因此不會造成空氣污染，也不會產生加重地球溫室效應的二氧化碳。核能發電只需要利用很少的燃料來產生巨大的電力，而核燃料是從鈾元素提煉出來，鈾來主要來自大自然，它存在於地殼中，含量比金和銀元素還高，可經採礦取得。因此各先進國都還在興建核電廠。

反對者指出，不要以為核能環保，支持核能者規畫「以核養綠」的整體政策中，2025年電力配比為：燃煤40%、燃氣30%、核能20%、再生能源10%。但反對者「非核家園」的政策中，2025年配比為燃煤30%、燃氣50%、再生能源20%。也就是說在「非核家園」的政策中，燃煤比例還比「以核養綠」政策少了10%，更環保。環保署署長張子敬強調，核電不能被視為綠電。

核廢料處置

支持者認，為隨科技發展，已經有再次處理核廢料的技術，或是能長期儲存至核廢料衰變為傷害較小的物質，沒有太高的風險。國際上已有處理高階核廢料的技術，核廢料應不會對環境造成影響。

反對者指出，因為核廢料有其特殊性，我國明定不可將處置場址設置於高人口密度區，因為有高度污染風險，所以要與生物圈安全隔離，這也是核電與其他能源大不相同之處。台灣土地有限，所以核廢料根本沒有地方堆。目前國際上通則，高階核廢料最終處置，存放地點至少要能夠讓高放射性的核廢料隔絕人類生活圈20萬年以上，低階核廢料則是300年。

台灣缺電嗎？

支持者指出，從去年至今，只要一到夏天就限電或停電，台灣真的很缺電，如果沒有好的電力供給，產業會沒落，台灣產業會賠錢，最後可能陸續出走，社會失業情況更嚴重。家庭甚至晚上會停電，沒有電燈用，沒有冷氣吹。

反對者指出，台灣的用電危機其實並不是「天天上演」，主要還是集中在每年最熱的某幾天、少數的尖峰用電時刻。台灣電力多以近2%的成長率飆升，工業用電成長幅度最高，但住宅用電也不遑多讓，而在2016年，住宅用電更是不尋常的「大躍進」，一年就成長了5.46%，當年用電成長率首次超越工業部門。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦