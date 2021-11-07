陸空戰齊發拚公投 國民黨將鎖定全國廟口、菜市場宣講

國民黨上周全代會後啟動反萊豬兩公投宣講，主席朱立倫也親上火線宣傳。文傳會主委凌濤表示，本周開始街頭宣講將主打廟口與菜市場，分別宣傳國民黨主提的公投綁大選與反萊豬公投，黨中央也將更積極扮演空戰轟炸掩護角色。

凌濤指出，未來街講中「廟口開講」部分，設定議題是「公投綁大選、民主更向前」的民主街講軸線；菜市場設定主體則是「顧健康」，強打反萊豬公投，不同地區也可能搭配空汙等民生、健康議題，回應婆婆媽媽最關心的家人健康問題。

在巷戰之餘，凌濤說，本周起也會就一些議題開記者會轟炸、檢驗，像是民進黨現在扣國民黨讓美豬變毒豬，但過去誰把美牛變毒牛，這段黑歷史就要被檢驗；此外，民進黨過去對護藻礁的承諾，也會全面檢視，讓民進黨雙標反公投現形。

凌濤表示，國民黨沒辦法像民進黨投入5800萬經費宣傳反公投，只能走入菜市場與廟口，跟基層走在一起，用經濟實惠方式，努力讓人民有感，爭取認同，支持年底公投。

街講一周下來，凌濤也坦言，雖國民黨宣傳主軸是反萊豬與公投綁大選兩公投，但有些人也在意國民黨對護藻礁與重啟核四公投立場，接下來黨會去蒐集這兩個民團提出的公投案相關資訊，提供給黨內做參考，並與民團更緊密互動。

黨籍宜蘭縣長林姿妙喊出反核四重啟，凌濤說，不同縣市或區域，對不同議題的關心與支持程度本來就有各自不同的強弱，未來若有些縣市自主喊出關心藻礁議題，黨中央態度都會保持彈性，不會特別鼓勵或禁止。

至於有些黨籍民代自辦街講，凌濤說，黨中央昨天已發出十大QA說帖，就民進黨最新攻防動態，有相應說法，讓在地民代、小組長與宣講麥克風手知道黨基調，像立委蔣萬安自辦的「公投反萊豬、食安我做主」宣講，就與黨充分溝通。

凌濤預估，針對年底公投，黨中央與地方黨部預估將辦1218場街頭宣講，從屏東開始各縣市已同步啟動，若再加上黨籍民代依據黨的主軸自辦場次，預估最後國民黨的街講場次可達約1500場。

舉辦夜宿凱道49天的黨副祕書長羅智強也說，接下來進入公投宣傳長期抗戰，會採多軌進行，先在凱道靜坐暖場，之後慢慢的民間團體與黨部也都會有愈來愈多宣傳活動，之後也會慢慢進行整合。

羅智強認為，公投不是只有台北的事情，他周末也到外縣市去街頭宣講，結合實體開講，再加上線上的直播，讓宣傳公投具空間感，之後中間也會從人物到事件規畫一些有亮點做法，一步一腳印接地氣，去與國家機器相抗衡。

羅智強說，夜宿凱道活動本來設定兩個主要目標：讓事件上得到較大關注、在網路上取得較大聲量，到目前為止，整個網路聲量、Youtube的觀看數，都有蠻明顯的進步，比民進黨花5800萬元辦的反公投豪華說明會，聲量大非常多。

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