快訊

獲譽「最好吃早午餐」 N.Y. BAGELS年底熄燈

大陸這波疫情燒不停 鍾南山揭2項不利因素

盧秀燕堅決反對核四搬到台中 蘇貞昌稱讚「頭殼很讚」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長蘇貞昌今天在台中北屯公投說明會上說，盧秀燕堅決反對核四搬到台中，盧秀燕的頭殼很讚。圖／立委莊競程提供
行政院長蘇貞昌今天在台中北屯公投說明會上說，盧秀燕堅決反對核四搬到台中，盧秀燕的頭殼很讚。圖／立委莊競程提供

行政院長蘇貞昌今在台中北屯場的公投說明會上表示，核四是前總統馬英九封存，現在國民黨卻說要重啟，台中市長盧秀燕說她堅決反對核四搬到台中，「頭殼很讚」。蘇還說，國民黨主席朱立倫仍主張重啟，但國民黨宜蘭縣長林姿妙跳出來反對核四，國民黨以公投要國人同意重啟核四，「我們又不傻」。

蘇貞昌說，國民黨沒有招數，只剩一招「亂的」，例如他到立法院備詢，國民黨立委卻拿豬內臟丟一桌，「亂到世界都質疑，哪有這種國會？」沒能力拚輸贏，就用繼續亂的招數，國家主人要主持公道，不要讓國民黨繼續亂。

蘇貞昌指出，他最了解核四，國民黨要蓋核四，封存的也是馬英九，15年來浪費3000億元，一度電都沒發。

蘇說，封存核四的是馬英九，要重啟的也是國民黨，記者問盧秀燕核四搬到台中好不好？盧秀燕趕快說她堅決反對，盧秀燕的頭殼很讚。

蘇貞昌說，朱立倫說要重啟，昨天林姿妙說，沒有安全，為了宜蘭人健康，我們反對核四，「這些都是國民黨的，她們跳出來反對，伊（國民黨）卻要公投叫我們同意，我們又不傻，應該要投不同意」。

行政院長蘇貞昌今天在台中北屯公投說明會上說，盧秀燕堅決反對核四搬到台中，盧秀燕的頭殼很讚。記者趙容萱／攝影
行政院長蘇貞昌今天在台中北屯公投說明會上說，盧秀燕堅決反對核四搬到台中，盧秀燕的頭殼很讚。記者趙容萱／攝影

公投 核四 蘇貞昌 林姿妙 盧秀燕

延伸閱讀

影／林姿妙反重啟核四 馬英九：應考慮全國需求

林姿妙反對重啟核四 馬英九：國民黨應去溝通

蘇貞昌強調反萊豬影響進CPTPP？柯文哲：核食才是問題

蘇貞昌強調反萊豬「美國人很氣」孫大千：台灣人要犧牲？

相關新聞

羅智強全台夜宿第一站抵高雄 呼籲大家給民進黨教訓

國民黨副秘書長、北市議員羅智強「夜宿凱道49日」活動擴大為「全台大夜宿」，下鄉第一站抵達高雄市黨部，今晚夜宿黨部騎樓。羅...

盧秀燕堅決反對核四搬到台中 蘇貞昌稱讚「頭殼很讚」

行政院長蘇貞昌今在台中北屯場的公投說明會上表示，核四是前總統馬英九封存，現在國民黨卻說要重啟，台中市長盧秀燕說她堅決反對...

林姿妙重申反對重啟核四 3大公投案不回應

四大公投案12月18日登場，宜蘭縣長林姿妙昨日在縣議會表態反對核四，遭外界認為是與國民黨唱反調。林姿妙今天下午出席「擁抱...

民眾黨環彰今天開步走 護食安護藻礁爭取認同公投

執政黨下鄉宣講四大公投「不同意」，台灣民眾黨彰化縣黨部從今天起舉辦環彰計畫，主講反萊豬公投和保護藻礁公投，呼籲民眾公投站...

影／蘇揆指反萊豬美國人很氣 馬英九：莫名其妙的反應

行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬是反美豬，也將影響台灣進入CPTPP，也強調「美國人很氣」。前總統馬英九認為，這是一個莫名其...

影／林姿妙反重啟核四 馬英九：應考慮全國需求

宜蘭縣長林姿妙表態反對重啟核四，前總統馬英九認為，這是一個全國性議題，希望地方首長除了考慮地方需求以外，也應該考慮到全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。