盧秀燕堅決反對核四搬到台中 蘇貞昌稱讚「頭殼很讚」

行政院長蘇貞昌今在台中北屯場的公投說明會上表示，核四是前總統馬英九封存，現在國民黨卻說要重啟，台中市長盧秀燕說她堅決反對核四搬到台中，「頭殼很讚」。蘇還說，國民黨主席朱立倫仍主張重啟，但國民黨宜蘭縣長林姿妙跳出來反對核四，國民黨以公投要國人同意重啟核四，「我們又不傻」。

蘇貞昌說，國民黨沒有招數，只剩一招「亂的」，例如他到立法院備詢，國民黨立委卻拿豬內臟丟一桌，「亂到世界都質疑，哪有這種國會？」沒能力拚輸贏，就用繼續亂的招數，國家主人要主持公道，不要讓國民黨繼續亂。

蘇貞昌指出，他最了解核四，國民黨要蓋核四，封存的也是馬英九，15年來浪費3000億元，一度電都沒發。

蘇說，封存核四的是馬英九，要重啟的也是國民黨，記者問盧秀燕核四搬到台中好不好？盧秀燕趕快說她堅決反對，盧秀燕的頭殼很讚。

蘇貞昌說，朱立倫說要重啟，昨天林姿妙說，沒有安全，為了宜蘭人健康，我們反對核四，「這些都是國民黨的，她們跳出來反對，伊（國民黨）卻要公投叫我們同意，我們又不傻，應該要投不同意」。 行政院長蘇貞昌今天在台中北屯公投說明會上說，盧秀燕堅決反對核四搬到台中，盧秀燕的頭殼很讚。記者趙容萱／攝影

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