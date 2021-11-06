影／蘇揆指反萊豬美國人很氣 馬英九：莫名其妙的反應
行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬是反美豬，也將影響台灣進入CPTPP，也強調「美國人很氣」。前總統馬英九認為，這是一個莫名其妙的反應，包含歐盟、中國大陸都是拒絕萊豬，因此美國生產的豬肉就大幅減少萊豬比例，希望盡可能要不含萊劑的美豬應該是很正確看法，幹嘛要生氣，馬英九也認為，反萊豬不會影響台美經貿關係。
中國國台辦點名蘇貞昌、外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃為「台獨頑固份子」，不能進入中國大陸跟港澳地區。馬英九說，他認為大陸在採取行動前，要多了解台灣政治生態，一不小心會產生反效果。
對於外媒推演中共發動戰爭的六種模式，兩岸情勢緊張，是否要總統蔡英文負責，國軍戰備是否也要加強，馬英九表示，應該要備戰也要謀和，希望兩岸以和平方式解決爭紛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言