影／蘇揆指反萊豬美國人很氣 馬英九：莫名其妙的反應

行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬是反美豬，也將影響台灣進入CPTPP，也強調「美國人很氣」。前總統馬英九認為，這是一個莫名其妙的反應，包含歐盟、中國大陸都是拒絕萊豬，因此美國生產的豬肉就大幅減少萊豬比例，希望盡可能要不含萊劑的美豬應該是很正確看法，幹嘛要生氣，馬英九也認為，反萊豬不會影響台美經貿關係。

中國國台辦點名蘇貞昌、外交部長吳釗燮、立法院長游錫堃為「台獨頑固份子」，不能進入中國大陸跟港澳地區。馬英九說，他認為大陸在採取行動前，要多了解台灣政治生態，一不小心會產生反效果。

對於外媒推演中共發動戰爭的六種模式，兩岸情勢緊張，是否要總統蔡英文負責，國軍戰備是否也要加強，馬英九表示，應該要備戰也要謀和，希望兩岸以和平方式解決爭紛。

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