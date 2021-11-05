朱立倫走進菜市場拼公投 雲林養豬大縣聚焦萊豬

國民黨全台街講今天進軍雲林縣，選擇人多的斗六市西市場，朱立倫親自掌麥克風走進菜市場，一路對著菜籃族訴求四大公投一定投同意，台灣才會更美麗，並一一向民眾握手爭取公投票，因雲林是養豬大縣，朱立倫聚焦反萊豬，期能贏得民眾認同。

被問到民進黨說沒有萊豬就沒有CPTPP的說法，朱立倫說，不要把任何的政治跟貿易完全畫上等號，他再講清楚一點，全歐盟160個國家都禁止使用萊劑、都禁止使用萊豬，請問這些國家跟政治或所謂民進黨口中的反美有關係嗎？這些國家也都是自由貿易的國家。

朱立倫更強調，如果反萊豬，說成反美豬是非常不負責的白賊話，很多人都吃美豬，也不影響台美的貿易，民進黨硬把美豬和萊豬畫上等號，真正傷害的是美國大部分沒有使用萊劑的豬農，這才會影響台美貿易。

朱立倫並說，總統蔡英文不要把引進的萊豬稱作毒豬，只因早年只要含萊克多巴胺就被說成毒肉、毒牛，大家可吃美豬但不吃萊豬，不管是台灣或進口只要萊豬統統反對，他倒要問蔡總統，以前為甚什麼可以說毒牛，今天卻不可讓人反對萊豬？

朱立倫帶領立委林文瑞、副縣長謝淑亞等國民黨民代在菜市場大力訴求四大公投主題，民眾反應冷熱不一，但菜市場多了公投宣傳，更顯熱鬧滾滾，也拉抬了公投選情。 朱立倫走進菜市仔拼公投，選擇人潮多的斗六西市場，大力訴求公投四大主題投同意。記者蔡維斌／攝影 朱立倫走進菜市仔拼公投，選擇人潮多的斗六西市場，大力訴求公投四大主題投同意。記者蔡維斌／攝影

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