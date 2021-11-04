四公投各言其是 民團籲朝野辯論

「政府說法前後不一，對於這種有精神分裂的政府，舉辦公開辯論是最好的治療。」南藝大音像紀錄所助理教授吳永毅對於近期關於四大公投消息散亂，指出政府首長賣力在煽動對立情緒，民眾對實質內容卻一無所獲，他支持民團呼籲盡快召開辯論會，讓公投主題有所聚焦。

距公投倒數40多天，13日首場公投發表會即將登場，4日「民間反瘦肉精毒豬聯盟」舉行記者會，邀集在野跨黨派立委，共同訴求「公投要辯論，民主不能混」。民團籲請中選會應更積極促成正反方進行多場辯論，不該只有各說各話的發表會。

政府精神分裂？

吳永毅表示，從上週以來，網路上各式圖卡、口號滿天飛，他全程看完執政黨首場公投說明會後，認為政府還是著重在政黨對決，對於萊豬議題講得不清不楚，甚至刻意用美豬偷換概念。吳永毅表示：「美豬」可吃、但「萊豬」不可吃，「對付這樣有精神分裂的政府，我認為公開辯論是治療很好的療程。」

反瘦肉精聯盟發言人李建誠表示，重要的資訊都沒有機會釐清，例如蔡政府說接軌國際所以要開放萊豬，但是CODEX（國際食品法典委員會）的建議標準僅有4項，美國甚至僅有2個部位的標準，但台灣為何是全豬開放，內臟殘留的萊克多巴胺劑量風險才是關鍵，想不到連這麼基本的問題都無法對焦。

常下鄉 不辦聽證？

藻礁公投領銜人潘忠政則表示，執政黨寧開300場下鄉說明會，也不啟動一場可以讓真相被釐清的聽證會；寧花5800萬元做大內宣，也不願面對公民質疑，接受公開辯論。「執政黨在怕什麼？作為一個自詡民主、進步的的黨，讓我們感到失望。」

國民黨立委林為洲表示，身為反萊豬議題領銜人，中選會曾經依法詢問他要不要開辯論會，他說要，但是問到行政院，行政院卻予以拒絕。他認為由中選會舉辦辯論會的這一條路應該是行不通，不過立法院可以啟動國會版的公投辯論會，彌補當前行政運作的缺失。

時代力量立委蔡壁如也說，四大公投是公共議題，其中有兩個還是由民眾提出，不論是政府還是反對方，都應該站出來和民眾講清楚、說明白，才是負責任的政府。

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