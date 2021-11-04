快訊

屏東挖眼案犯嫌出院 涉殺人重罪「恐有再犯之虞」被聲請羈押

四公投各言其是 民團籲朝野辯論

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
民團呼籲公投要辦辯論會。台灣醒報記者鄧玉瑩／攝影
民團呼籲公投要辦辯論會。台灣醒報記者鄧玉瑩／攝影

「政府說法前後不一，對於這種有精神分裂的政府，舉辦公開辯論是最好的治療。」南藝大音像紀錄所助理教授吳永毅對於近期關於四大公投消息散亂，指出政府首長賣力在煽動對立情緒，民眾對實質內容卻一無所獲，他支持民團呼籲盡快召開辯論會，讓公投主題有所聚焦。

距公投倒數40多天，13日首場公投發表會即將登場，4日「民間反瘦肉精毒豬聯盟」舉行記者會，邀集在野跨黨派立委，共同訴求「公投要辯論，民主不能混」。民團籲請中選會應更積極促成正反方進行多場辯論，不該只有各說各話的發表會。

政府精神分裂？

吳永毅表示，從上週以來，網路上各式圖卡、口號滿天飛，他全程看完執政黨首場公投說明會後，認為政府還是著重在政黨對決，對於萊豬議題講得不清不楚，甚至刻意用美豬偷換概念。吳永毅表示：「美豬」可吃、但「萊豬」不可吃，「對付這樣有精神分裂的政府，我認為公開辯論是治療很好的療程。」

反瘦肉精聯盟發言人李建誠表示，重要的資訊都沒有機會釐清，例如蔡政府說接軌國際所以要開放萊豬，但是CODEX（國際食品法典委員會）的建議標準僅有4項，美國甚至僅有2個部位的標準，但台灣為何是全豬開放，內臟殘留的萊克多巴胺劑量風險才是關鍵，想不到連這麼基本的問題都無法對焦。

常下鄉 不辦聽證？

藻礁公投領銜人潘忠政則表示，執政黨寧開300場下鄉說明會，也不啟動一場可以讓真相被釐清的聽證會；寧花5800萬元做大內宣，也不願面對公民質疑，接受公開辯論。「執政黨在怕什麼？作為一個自詡民主、進步的的黨，讓我們感到失望。」

國民黨立委林為洲表示，身為反萊豬議題領銜人，中選會曾經依法詢問他要不要開辯論會，他說要，但是問到行政院，行政院卻予以拒絕。他認為由中選會舉辦辯論會的這一條路應該是行不通，不過立法院可以啟動國會版的公投辯論會，彌補當前行政運作的缺失。

時代力量立委蔡壁如也說，四大公投是公共議題，其中有兩個還是由民眾提出，不論是政府還是反對方，都應該站出來和民眾講清楚、說明白，才是負責任的政府。

【更多精采內容，詳見

公投

延伸閱讀

溝通修憲與公投 朱立倫下周四出席國民黨立院黨團大會

影／民間反瘦肉精毒豬聯盟 要求中選會增辦公投辯論會

民團喊話：蔡英文下軍令狀 開放黨公職辯論公投

年底四大公投 陳其邁呼籲市民投4個不同意票

相關新聞

獨／民眾黨公投「民主戰車」曝光 11月9日赴立院嗆蘇貞昌

四大公投案將於12月18日登場，民眾黨將以「民主戰車」帶隊前進全台22縣市，進行百場宣講。據了解，民主戰車由3.5噸貨車...

四公投各言其是 民團籲朝野辯論

「政府說法前後不一，對於這種有精神分裂的政府，舉辦公開辯論是最好的治療。」南藝大音像紀錄所助理教授吳永毅對於近期關於四大公投消息散亂，指出政府首長賣力在煽動對立情緒，民眾對實質內容卻一無所獲，他支持民團呼籲盡快召開辯論會，讓公投主題有所聚焦。

公投發表會先正後反 費鴻泰：中選會用公權力製造不公

公投電視發表會13日登場，立院國民黨團總召費鴻泰今天表示，中選會規劃的發表會流程採「正方、反方、正方、反方」依序發言，正...

民眾黨公投立場內部爆異音 「兩好兩壞」基調仍不變

對於四大公投案，民眾黨早已表態「珍愛藻礁」、「反萊豬進口」同意、「公投綁大選」、「重啟核四」反對的「兩好兩壞」立場，但有...

運轉中核能機組延役？台電：不具備條件

四大公投1218登場，外界再度關心運轉中核能機組能否延役。台電表示，核一廠已進入除役階段，核二、三廠現有運轉中核能機組均...

運轉中核能機組延役？台電：不具備延役條件

對於運轉中核能機組能否延役，台電今表示，核二、三廠現有運轉中核能機組都已超過法定延役申請期限、或機組所在的地方政府反對延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。